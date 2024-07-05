日本藝術家設計的飾品超親民　千元擁有搞怪項鍊、包包

▲vacanza攜手日本人氣藝術家Chocomoo創作聯名系列，時尚男女皆可找到心儀款式。（圖／vacanza提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣飾品品牌Vacanza攜手來自日本京都的人氣藝術家Chocomoo，以兩地共同文化七夕為主題，打造出搞怪的聯名飾品與配件，Chocomoo經典的愛心角色「Don't touch君」融入作品中，款款都是男女皆宜的中性設計，且色調除了她招牌的黑與白色，還加入藝術家的生日誕生石「祖母綠」，更顯活潑亮眼，千元起便能擁有名家設計，她也親自來台示範潮流穿搭，耳環都能變髮飾。





▲來自京都的藝術家Chocomoo以七夕為主題，為vacanza設計聯名系列飾品與襪子等配件。





▲vacanza x Chocomoo愛心Don't touch君鋼珠純鋼手鍊（由上至下）1,380元，兩件入純鋼戒指1,180元，太陽花&狗狗垂掛純鋼耳環1,080元。

Chocomoo的創作靈感來自書法藝術，她曾與Marc Jacobs、LG、BE@RBRICK、BAPE KIDS等國際品牌合作，此次Vacanza x Chocomoo聯名系列包括耳環、項鍊、手鍊、髮夾等多款飾品，更加碼推出襪子組、手提包、束口袋、悠遊卡等周邊配件，她高辨識度的角色愛心「Don't touch君」太陽花與狗狗等全躍上聯名作品，讓情人、朋友都能一起戴上秀甜蜜感情。全系列聯名商品與Chocomoo個人藝術創作展即起至18日於vacanza lab.假期中山實驗店展出。





▲vacanza x Chocomoo愛心Don't touch君可調節Y字純鋼項鍊，單款1,580元。





▲vacanza x Chocomoo聯名透黑愛心斜背手提包，1,580元。



另一台灣飾品品牌BONNY&READ近期則與效力新北國王籃球隊的球星Joseph Lin林書緯合作，以他的個人風格 High-End Street Wear為主軸進行設計，融合他的球衣背號1號、十字架、籃球等元素，結合仿舊處理，創作耳環、戒指、項鍊、手環等18款酷味十足的作品，他也親自上陣示範，展現球場外的型男風格。

▲BONNY&READ與籃球員林書緯首次聯名，創作酷味十足的飾品。（圖／BONNY&READ提供，以下同）

▲BONNY&READ與籃球員林書緯聯名的Swish 籃球耳環，1,425元。





▲BONNY&READ與籃球員林書緯聯名的古典十字架項鍊。