fb ig video ETtoday search mobile

日本藝術家設計的飾品超親民　千元擁有搞怪項鍊、包包

>

▲▼vacanza聯名 。（圖／公關照）

▲vacanza攜手日本人氣藝術家Chocomoo創作聯名系列，時尚男女皆可找到心儀款式。（圖／vacanza提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣飾品品牌Vacanza攜手來自日本京都的人氣藝術家Chocomoo，以兩地共同文化七夕為主題，打造出搞怪的聯名飾品與配件，Chocomoo經典的愛心角色「Don't touch君」融入作品中，款款都是男女皆宜的中性設計，且色調除了她招牌的黑與白色，還加入藝術家的生日誕生石「祖母綠」，更顯活潑亮眼，千元起便能擁有名家設計，她也親自來台示範潮流穿搭，耳環都能變髮飾。

▲▼vacanza聯名 。（圖／公關照）

▲來自京都的藝術家Chocomoo以七夕為主題，為vacanza設計聯名系列飾品與襪子等配件。

▲▼vacanza聯名 。（圖／公關照）

▲vacanza x Chocomoo愛心Don't touch君鋼珠純鋼手鍊（由上至下）1,380元，兩件入純鋼戒指1,180元，太陽花&狗狗垂掛純鋼耳環1,080元。

Chocomoo的創作靈感來自書法藝術，她曾與Marc Jacobs、LG、BE@RBRICK、BAPE KIDS等國際品牌合作，此次Vacanza x Chocomoo聯名系列包括耳環、項鍊、手鍊、髮夾等多款飾品，更加碼推出襪子組、手提包、束口袋、悠遊卡等周邊配件，她高辨識度的角色愛心「Don't touch君」太陽花與狗狗等全躍上聯名作品，讓情人、朋友都能一起戴上秀甜蜜感情。全系列聯名商品與Chocomoo個人藝術創作展即起至18日於vacanza lab.假期中山實驗店展出。

▲▼vacanza聯名 。（圖／公關照）

▲vacanza x Chocomoo愛心Don't touch君可調節Y字純鋼項鍊，單款1,580元。

▲▼vacanza聯名 。（圖／公關照）

▲vacanza x Chocomoo聯名透黑愛心斜背手提包，1,580元。

另一台灣飾品品牌BONNY&READ近期則與效力新北國王籃球隊的球星Joseph Lin林書緯合作，以他的個人風格 High-End Street Wear為主軸進行設計，融合他的球衣背號1號、十字架、籃球等元素，結合仿舊處理，創作耳環、戒指、項鍊、手環等18款酷味十足的作品，他也親自上陣示範，展現球場外的型男風格。

▲▼vacanza聯名 。（圖／公關照）

▲BONNY&READ與籃球員林書緯首次聯名，創作酷味十足的飾品。（圖／BONNY&READ提供，以下同）

▲▼vacanza聯名 。（圖／公關照）

▲BONNY&READ與籃球員林書緯聯名的Swish 籃球耳環，1,425元。

▲▼vacanza聯名 。（圖／公關照）

▲BONNY&READ與籃球員林書緯聯名的古典十字架項鍊。

►卡牌遊戲UNO聯名CASIO　招牌色與Logo錶上吸睛

►巴黎奧運萬元內應景精品曝光　法國旗、艾菲爾鐵塔髮飾閃亮亮

關鍵字：

vacanza, BONNY&READ

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

卡牌遊戲UNO聯名CASIO　招牌色與Logo錶上吸睛

卡牌遊戲UNO聯名CASIO　招牌色與Logo錶上吸睛

金秀賢來台前先發帥照　秀女性也能駕馭的纖薄潛水錶

金秀賢來台前先發帥照　秀女性也能駕馭的纖薄潛水錶

美女網紅Chiara獨留千萬愛馬仕牆　婚姻觸礁斷捨離

美女網紅Chiara獨留千萬愛馬仕牆　婚姻觸礁斷捨離

《小王子》聯名首飾放閃　培育鑽石小狐狸耳環卡哇伊 林柏宏寵另一半送浪琴表「包色」　謝欣穎耍心機「一錶兩人戴」 巴黎奧運萬元內應景精品曝光　法國旗、艾菲爾鐵塔髮飾閃亮亮 莫文蔚短旗袍露玉腿氣質完勝　巧搭卡地亞錶進行中西對話 韓星Nana火辣比基尼太逼人　解放109公分美腿、蜜桃臀 容易得罪人「低情商」星座Top 3！第一名說話火上澆油　超狀況外 掉髮人快吃！營養師曝「5種養髮食物」　還有3類不能補太多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面