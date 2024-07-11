BABY-G海洋風聯名錶外型價格都甜　5000元內入手安心戲水

▲BABY-G與ROXY合作，以夏日衝浪為主題打造聯名錶款BGD-565RX-2。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏季就想往海邊跑，CASIO旗下BABY-G與G-SHOCK不約而同與休閒品牌或海洋組織聯手，打造海洋風錶款，不到5,000元便能入手。BABY-G與女性衝浪品牌ROXY攜手以夏日衝浪為主題打造纖薄的聯名錶款BGD-565RX-2，外觀融入大自然的太陽、海浪以及衝浪板舵等元素，當LED背光燈開啟時ROXY的logo會出現在螢幕上，不僅外型時尚，功能也具耐衝擊構造與100米防水，戴上可盡情享受海濱時光。





▲BABY-G與ROXY聯名錶BGD-565RX-2，3,500元。

另一款海洋風BABY-G聯名錶，與致力於保護珊瑚礁的非營利組織Aqua Planet合作，以棲息在CASIO珊瑚田附近的五線葉鰕虎魚（Gobiodon quinquestrigatus）為靈感打造珊瑚粉色調的錶款BA-110AQ-4A，面盤上飾以五線葉鰕虎魚的剪影，好似穿梭在珊瑚之間，錶圈和錶帶中的關鍵樹脂零件採用生質樹脂，呼應永續海洋行動。而G-SHOCK再度與保護海洋環境組織Surfrider Foundation聯手發表聯名錶款G-5600SRF-1，錶圈和錶帶的樹脂零件皆採用CASIO在生產過程中回收的樹脂材料，經過粉碎並混合至黑色合成樹脂基底材料中，展現出獨一無二的紋理。





▲BABY-G再次與Aqua Planet攜手推出以棲息在CASIO珊瑚田附近的五線葉鰕虎魚為靈感的錶款BA-110AQ-4A，4,200元。





▲G-SHOCK與海洋組織Surfrider Foundation聯名錶G-5600SRF-1，4,500元。

Swatch則為夏日注入歡樂活力，推出超大尺寸BIG BOLD新錶COLORS OF JOY 系列，採用biosourced 生物源材質製成透明且色彩繽紛錶款，結合品牌首創射出成型錶鍊搭配 biosourced 生物源材質蝴蝶扣，戴起來相當輕盈，共有黃色、橘色、綠松石色、粉紅、紫色與深藍色等6款選擇。





▲Swatch推出6款顏色的COLORS OF JOY系列腕錶，單只4,150元。（圖／Swatch提供）