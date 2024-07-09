昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇

▲昆凌遊杜拜在飯店拍美照。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

「天王嫂」昆凌隨著老公「周董」周杰倫的工作環球旅行，日前腳步停留在杜拜，她忍不住在造景特別的沙漠飯店中拍美照，身穿黑色背心搭短褲的她一身休閒，坐在石牆高處翹腳露美腿留影，腳上繫帶鞋引起網友好奇，她親自解答是香奈兒（CHANEL）幾年前的作品，今日看來依然美極了。





▲昆凌所穿的繫帶涼鞋是香奈兒多年前的作品。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

不過這類高度高過腳踝至小腿位置的繫帶鞋，並非人人都能駕馭，若腿型不夠筆直，很容易穿成悲劇性的「綁肉粽」效果。30歲育有3子的昆凌身材保養得宜，擁有一雙招牌美腿，因此駕馭起此款香奈兒繫帶涼鞋毫不費力，還因鞋款造型特別而為極簡穿搭增添亮點。





▲昆凌穿斜肩香奈兒衣度假。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

昆凌擔任香奈兒品牌大使多年，擁有不少香奈兒衣物與配件，此次杜拜行也穿上胸前有大大雙C Logo裝飾的香奈兒斜肩裝吸睛；而老公周杰倫更是時尚圈寵兒，代言Dior、TUDOR（帝舵表）、RIMOWA行李箱、貴婦保養品牌海洋拉娜（LA MER）等，出入行頭與旅行用品都不愁了。





▲周杰倫日前出席Dior新光三越Diamond Towers專賣店開幕活動。