BTS大哥JIN退伍立刻擒珠寶代言　疊搭上癮當帶貨王

▲法國珠寶品牌FRED宣布BTS防彈少年團成員JIN成為全球品牌大使。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天團BTS防彈少年團第一個退伍的大哥JIN（金碩珍），退伍不到1個月立刻迎來大喜事，成為精品龍頭LVMH集團旗下法國珠寶品牌FRED全球品牌大使，定位為「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」的FRED發出他3張宣傳照，當中白色與丹寧兩套休閒裝扮，就在陽光灑落之際拍攝，展現他健康陽光形象，另一套則為黑色正裝造型，配上品牌鑽石項鍊、手鍊與戒指，立刻變身為優雅貴公子。





▲JIN於FRED形象照中戴FORCE 10系列 18K黃金手錬。

31歲的JIN為FRED拍攝首組Fred廣告大片，分別以白T和丹寧套裝疊戴品牌經典Force 10系列手環與珠寶，項鍊則選擇以帆船上八角齒輪為靈感Force 10系列Winch吊墜，凸顯品牌與海洋運動的深刻連結，在日常穿搭中，Force 10系列手環也是JIN的心頭好，在個人IG露一手時髦疊搭技法。





▲JIN換上丹寧裝搭配FRED珠寶展現酷帥風格。





▲JIN穿黑色正裝也能與FRED珠寶完美搭配。

BTS防彈少年團人氣旺，引領時尚風潮，不僅JIN受珠寶品牌青睞，Jimin（朴智旻）於入伍前也擔任美國珠寶品牌Tiffany & Co.全球代言人，當時親自上陣示範中性風格的Tiffany T與HardWear系列珠寶，團員們各個帶貨力不俗，ARMY（BTS粉絲）都期待全員退伍的日子快快來臨。

▲BTS成員Jimin當兵前擔任Tiffany代言人，演繹Tiffany HardWear系列珠寶。（圖／Tiffany提供）