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辣媽蓋兒加朵燦笑露幸福光　Tiffany個性金戒指襯陽光形象

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▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲蓋兒加朵戴Tiffany Elsa Peretti®系列Bone戒指與Split戒指露出燦爛笑容。（圖／翻攝gal_gado IG）

記者陳雅韻／台北報導

「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）今年初生第4胎，開心湊滿4千金，與富商亞隆凡薩諾（Yaron Versano ）組成的六口之家幸福和樂，近日她分享新照，身穿露肩裝的她洋溢燦爛笑容，盡顯甜蜜生活的喜悅，另一亮點則是她指間的黃K金戒指，是美國珠寶品牌Tiffany & Co.紀念傳奇設計師Elsa Peretti加入品牌50周年，以她經典的Bone Cuff手環為靈感而設計的Bone戒指與Split戒指。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti於1960年末至1970年初佩戴自己設計的Bone Cuff手環。（圖／ Hilda Moray攝）

蓋兒加朵健康陽光的形象，與Tiffany新款Elsa Peretti®系列Bone戒指與Split戒指相當契合，兩款戒指從Elsa Peretti 1970年推出的個性之作Bone Cuff手環獲得啟發，經典的雕塑感手環源於Elsa Peretti年少時羅馬參觀的17世紀卡普奇尼地穴（Capuchin crypt），以及在巴塞隆納見到高第（Antoni Gaudí）設計的米拉之家（Casa Milà），新一代戒指承襲大膽而優雅的輪廓，未鑲一顆寶石也搶眼，當中Bone戒指可戴在手指上亦可戴在指關節上，而Split戒指能與手指線條完美貼合，其開口設計可朝上或朝下佩戴，搭配出多變風格。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co. Elsa Peretti®系列18K金Split寬版手環（由上至下）1,225,000元，Split戒指149,000元，Bone戒指159,000元。（圖／Tiffany提供）

卡地亞（Cartier）今年則歡慶Trinity系列問世100周年，將圓潤的18K金、白金與玫瑰金三環線條變身為枕形，展現時髦魅力，並舉辦快閃體驗展覽慶祝，7月6日至28日首登上海，7月15日至23日移師新加坡，10月前進東京、12月於美國登場，展出品牌向全球各地不同領域、不同背景的創作者募集超過 100 件作品，宣揚此舉世經典的符號。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞於新加坡舉辦TRINITY 100 快閃展覽。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity枕形戒指中型款，69,500元。

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關鍵字：

神力女超人, 蓋兒加朵, Tiffany, Cartier, 卡地亞

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