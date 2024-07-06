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Lisa掀起科幻感Y3K流行　浮誇銀飾不可少

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa宣傳新歌《Rockstar》造型前衛，搭配Milko Boyarov搶眼首飾。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

演藝圈與時尚圈颳起的Y2K風潮悄悄退燒，最新流行是Y3K！Y2K指的是在 2000年初期由小甜甜布蘭尼、派瑞絲希爾頓等人所引爆的繽紛、青春感時尚，而Y3K則是指未來的3000年，以金屬感服飾、銀色前衛首飾為必備行頭，展現科幻感風格，近期最佳示範正是南韓女團BLACKPINK成員Lisa宣傳新歌《Rockstar》的造型，每一套都大膽搶眼，她也同時捧紅了不少新興品牌。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿巴黎品牌Lorette Colé Duprat服裝搭香港品牌VANN Jewellery手環和戒指，完美示範Y3K風格。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa於新歌《Rockstar》的預告造型，身穿巴黎品牌Isabel Marant 白色鏤空泳衣搭配澳洲設計師品牌Dion Lee白色高腰褲，滿身線條奔放、酷味十足的首飾，則出自保加利亞出生設計師同名品牌Milko Boyarov；另一套蕾絲滾邊露腰裝，則為巴黎品牌Lorette Colé Duprat之作，配上香港品牌VANN Jewellery粗鍊手環與戒指，混搭出帥氣、性感又前衛的Y3K風格。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲agete NOJESS愛心系列首飾，單戴或疊搭戒指都搶眼。（圖／agete提供，以下同）

浮誇銀色飾品是未來感Y3K風格不可或缺的重要配件，以優雅細緻設計著稱的日本品牌agete，也有不少呼應Y3K風格的時髦選擇，包括俐落線條勾勒出愛心圖案的NOJESS系列首飾、銀色小球SV Ball耳骨夾等，可藉由疊搭創造分量感。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲agete SV Ball銀色小球耳骨夾，4,400元。

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關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, agete

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