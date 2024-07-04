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Jennie香奈兒透視裝性感又俏皮　搶先秀耳機項鍊錶

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▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie出席香奈兒於首爾舉辦的Coco Crush珠寶活動，裝扮俏麗。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie近日參加香奈兒（CHANEL）於首爾舉辦的Coco Crush珠寶活動，身為香奈兒大使的她選穿細肩帶透視裝，黑色Bra與打底褲全現形，不少網友讚她搭配雙C Logo的褲襪更性感了，也穿出香奈兒年輕俏皮的味道。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie不僅疊搭香奈兒Coco Crush珠寶，同時戴上最新結合耳機的Première Sound項鍊錶。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie在配飾上也相當用心，當天疊戴多個香奈兒Coco Crush系列戒指與手環，更吸睛是她頸上結合錶與耳機的限定版Première Sound長項鍊，尚未上市但她已搶先戴上，與她的髮辮完美搭配，粉絲也注意到她的鼻上有小亮點，多了鼻翼環了。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie拍攝Beats by Dre耳機形樣照。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

人氣很旺的Jennie與品牌合作一檔接一檔，近期又接下Beats耳機代言，特別畫上雀斑妝拍攝Beats迄今體積最小耳機Solo Buds的形象廣告，被戲稱耳機變成潮物，粉絲又要心動入手了。
 

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關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒, Beats

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