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「性感歌姬」杜娃黎波火辣開唱　放膽戴百萬Tiffany鑽鍊熱舞

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▲▼杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波於波蘭性感開唱，身穿Versace蕾絲裝展露傲人身材。（圖／翻攝dualipa IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國「性感歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）世界巡迴演唱會《Dua Lipa - Radical Optimism Tour》熱烈進行中，她不僅唱跳功力驚人，每一套精心設計的舞台服裝也有看頭，波蘭場時她穿Versace深V開岔短裙洋裝賣力開唱，大方展現傲人事業線與美腿，同時搭配Tiffany & Co.百萬元HardWear鑽石項鍊，展現流行天后氣勢。

▲▼杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波於演唱會戴上Tiffany Hardwear鑽石項鍊華麗登場。（圖／翻攝dualipa IG）

杜娃黎波向來敢穿，在需要大動作唱跳的演唱會舞台上，也以性感至極的服裝為主，不少設計都出自與她友好的義大利品牌Versace，於波蘭演唱會所穿的蕾絲裝集合不少Versace經典元素，包括蛇髮女妖梅杜莎圖騰圓扣、胸針裝飾開岔裙等，辨識度很高。

▲▼杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波另一套網狀舞台裝也戴著Tiffany Hardwear項鍊。（圖／翻攝dualipa IG）

深V剪裁的短洋裝讓杜娃黎波炸出渾圓美胸吸睛外，她所戴的Tiffany HardWear鍊結項鍊也搶鏡，此款項鍊似乎已成她的幸運首飾，即便是穿網狀表演服遮住項鍊，她依然要戴著上陣，在演唱會空檔出席法國設計師JACQUEMUS舉辦的15周年大秀，也戴同一款Tiffany項鍊捧場，相當百搭。她將於11月20日在樂天桃園棒球場開唱，屆時會以什麼造型與台灣歌迷相會，令人期待。

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關鍵字：

杜娃黎波, Versace, Tiffany & Co.

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