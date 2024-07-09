42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

▲孫藝真6日出席富川國際奇幻影展，洋溢燦爛笑容。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

孫藝真日前出席富川國際奇幻影展，在座談會中難得敞開心房，認真回答老公玄彬吸引他的特質，當天她穿Polo Ralph Lauren洞洞針織衫搭配丹寧褲，42歲的她瞬間減齡宛如女大生，配上她的開朗笑容，散發滿滿的正能量。





▲孫藝真穿Polo Ralph Lauren洞洞針織衫搭配丹寧褲，宛如女大生。（圖／翻攝yejinhand IG）

升格當媽媽後，孫藝真依然維持美好狀態，出席富川國際奇幻影展時穿簡單的白上衣配丹寧褲，流露清新氣質，她更現場放閃盛讚老公玄彬正直又理性，讓她產生信任感，並笑著說「而且長得帥又高呀」，逗樂全場觀眾，





▲孫藝真以薄荷綠裙裝搭配Valentino包，風格優雅。（圖／翻攝yejinhand IG）

除了工作會精心打扮，享受一家三口生活的孫藝真，私服以少女感或休閒裝扮為主，多次穿著可愛吊帶褲帶兒子野餐，而夏日她偏好明亮色系服裝，曾穿著全套薄荷綠裙裝搭Valentino包出遊，展現優雅風格。





▲孫藝真讚老公玄彬又高又帥，日前他以歐米茄品牌大使身分出席首爾快閃店活動。（圖／歐米茄提供）