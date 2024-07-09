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烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克

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▲▼ 烏克蘭跳高女神瑪胡奇克 。（圖／路透社）

▲烏克蘭跳高女神瑪胡奇克在世界田徑總會鑽石聯賽巴黎站，以2.10公尺打破保持37年的世界紀錄。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

擁有181公分高挑身材與高顏值而被封為「烏克蘭跳高女神」的瑪胡奇克（Yaroslava Mahuchikh），昨（8日）在世界田徑總會鑽石聯賽巴黎站發威，以2.10公尺打破保持37年的世界紀錄，一舉奪金，她打破紀錄之際所戴的錶款為歐米茄（OMEGA）要價165萬元的海馬Aqua Terra 150米系列「Ultra Light」腕錶，重量僅55克。▲▼ 烏克蘭跳高女神瑪胡奇克 。（圖／路透社）

▲瑪胡奇克開心與顯示她所創下新紀錄的歐米茄計時器合影，她手腕上的錶也是歐米茄。（圖／路透社）

▲▼ 烏克蘭跳高女神瑪胡奇克 。（圖／路透社）

▲歐米茄專為體育運動設計的海馬Aqua Terra 150米系列「Ultra Light」腕錶，以輕盈強韌的伽瑪鈦金屬打造，1,655,000元。（圖／翻攝歐米茄官網）

瑪胡奇克為歐米茄大使，不僅日常總戴著歐米茄錶，連重要比賽也不例外，她選戴海馬Aqua Terra 150米系列「Ultra Light」腕錶出賽，跳出世界新紀錄，此專為運動設計的錶款以強韌且輕盈的「伽瑪鈦金屬」（Gamma Titanium）合金製成，此材質多用於航空產業，而另一創舉是伸縮式錶冠設計，不使用時可藏於錶殼之內，讓她戴起來毫無負擔創下佳績。

▲▼ 烏克蘭跳高女神瑪胡奇克 。（圖／路透社）

▲瑪胡奇克擔任PUMA大使。（圖／翻攝Yaroslava Mahuchikh IG）

已拿過世錦賽、室內世錦賽、歐錦賽、室內歐錦賽、鑽石聯賽總冠軍的瑪胡奇克，成為最新世界紀錄保持人，她拎著Dior包在艾菲爾鐵塔前留影，代表已開始為即將登場的巴黎奧運積極備戰，若她在本屆奧運奪金，將集滿「金滿貫」。

▲▼ 烏克蘭跳高女神瑪胡奇克 。（圖／路透社）

▲瑪胡奇克準備參加巴黎奧運，拎著Dior包在艾菲爾鐵塔前留影。（圖／翻攝Yaroslava Mahuchikh IG）

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關鍵字：

烏克蘭跳高女神瑪胡奇克, OMEGA, 歐米茄, Dior, 巴黎奧運, PUMA

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