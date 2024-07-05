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風Luxury／玄彬戴巴黎奧運錶變身白馬王子　歐米茄備戰計時大任

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▲▼奧運錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄品牌大使玄彬出席首爾快閃店活動，店內呈現出大型田徑賽道的樣貌。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶歐米茄（OMEGA）自1932年以來擔任奧運官方計時，於7月26日登場的2024巴黎奧運第31度挑起重任，為每一項賽事精準計時。品牌近期於南韓首爾設置大型田徑賽道模樣的快閃店宣傳，品牌大使玄彬身穿米白色西裝搭配超霸系列Chronoscope 2024巴黎奧運紀念腕錶共襄盛舉，化身白馬王子迷倒粉絲。

▲▼奧運錶 。（圖／公關照）

▲玄彬佩戴歐米茄超霸CHRONOSCOPE 43毫米腕錶2024巴黎奧運紀念款亮相。

▲▼奧運錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸CHRONOSCOPE 43毫米腕錶2024巴黎奧運紀念款，313,000元。

歐米茄為此次巴黎奧運推出兩款紀念錶，一款是玄彬所戴的43毫米超霸系列 Chronoscope2024巴黎奧運紀念腕錶，銀白色珍珠紋面盤上以1940年代的「蝸紋」設計印有測速刻度、脈搏計刻度及測距刻度，將各種測量功能濃縮於錶上，搭配黑色亮面小錶盤、18K Moonshine™金的阿拉伯數字，以及鍍上Moonshine™金指針，流露復古風格，而錶背壓印奧運徽章，並有「Paris 2024」字樣與奧運五環裝飾，共有不鏽鋼與18K Moonshine™ 金兩種材質可供選擇，各有鍊帶與黑色穿孔皮革錶帶款式。

▲▼奧運錶 。（圖／公關照）
▲歐米超霸系列Chronoscope 2024巴黎奧運紀念款不鏽鋼鍊帶錶，324,000元。

▲▼奧運錶 。（圖／公關照）

▲歐米超霸系列Chronoscope 2024巴黎奧運紀念錶的錶背壓印徽章，以及「Paris 2024字樣」和奧運五環標誌。

另一款紀念錶為海馬潛水300米2024巴黎奧運紀念腕錶，不鏽鋼錶殼與鍊帶搭配18K Moonshine™金材質錶圈，而霧面處理的白色陶瓷面盤，飾以拋光浮雕波浪圖案，奧運元素則藏於細節中，日期窗的黑色數字採用巴黎奧運的字型，中央秒針點綴小巧的2024巴黎奧運標誌；錶背亦有亮點，鑲嵌一枚18K Moonshine™金徽章，同樣有「Paris 2024」字樣與奧運五環圖案，此外，可從不鏽鋼鍊帶快速更換成巴黎奧運專屬NATO錶帶或其他顏色橡膠錶帶，輕鬆轉換風格。

▲▼奧運錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米2024巴黎奧運紀念腕錶，295,000元。

▲▼奧運錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米2024巴黎奧運紀念腕錶的錶背裝飾18K Moonshine™金2024年巴黎奧運會標誌，以及「Paris 2024」字樣、奧運五環。

除了以紀念錶慶祝奧運盛事，歐米茄於巴黎奧運計時任務更尋求技術革新，正式推出新一代光感應終點攝影技術，搭載市場上最高解析度的終點攝影機Scan‘O’Vision ULTIMATE，每秒可以捕捉多達 40,000 張數位影像；第二項突破是採用電腦視覺技術，以提供有趣且實用的數據指標，追蹤選手和其他物體的表現；第三項創新是引進新一代圖像技術Vionardo，種種革新力求計時任務完美成功。

▲▼奧運錶 。（圖／公關照）

▲2024巴黎奧運歐米茄推出搭載市場上最高解析度的終點攝影機Scan‘O’Vision ULTIMATE，每秒可以捕捉多達40,000 張數位影像。

台灣選手戴帥錶

▲▼奧運錶 。（圖／公關照）

▲台灣「蝶王」王冠閎佩戴TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT 腕錶藍面橡膠錶帶款131,200元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼奧運錶 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT 腕錶藍面橡膠錶帶款，131,200元。

即將代表台灣出征巴黎奧運的「蝶王」游泳選手王冠閎與「台灣最速男」田徑運動員楊俊瀚，近日戴上TAG Heuer（泰格豪雅）最新潛水錶展現健康陽光形象。王冠閎戴的TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT兩地時區腕錶，不僅具300米防水，還有實用的兩地時間功能，讓他在巴黎能精準掌握時間；楊俊瀚則是戴著TAG Heuer Aquaracer Professional 300日期腕錶，錶殼尺寸從 43毫米變為42毫米，厚度縮減至12毫米，提升佩戴舒適度。

▲▼奧運錶 。（圖／公關照）

▲「台灣最速男」楊俊瀚戴TAG Heuer Aquaracer Professional 300日期腕錶藍面精鋼款124,500元。

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關鍵字：

風Luxury, 玄彬, 歐米茄, OMEGA, 巴黎奧運, TAG Heuer, 泰格豪雅

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