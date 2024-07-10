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郭雪芙最愛指間bling bling　首次見LV獨家鑽就想打包

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▲▼LV珠寶期間店星光紅毯-郭雪芙。（圖／記者周宸亘攝）

▲郭雪芙熱愛疊搭戒指，對LV Monogram造型戒指愛不釋手。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）台灣首家高級珠寶期間限定店今（10日）於台北「貴婦百貨」Bellavita寶麗廣塲正式揭幕，展出品牌歷來經典Fine Jewelry作品，郭雪芙、婁峻碩、Karencici、施柏宇晚間現身捧場，郭雪芙對於可疊搭的Color Blossom系列戒指愛不釋手，透露平日搭配的重點落在指間，最想打包的是LV獨家Monogram Star星形專利切割的鑽戒，她笑著說：「我沒見過這種切割，很吸引我。」

▲▼LV ring 。（圖／公關照）

▲郭雪芙相中LV DIAMONDS PAVÉ 雙戒指，鑲嵌約1克拉LV MONOGRAM 星形切割鑽石，1,090,000元。

▲▼LV珠寶期間店星光紅毯-Karencici。（圖／記者周宸亘攝）

▲Karencici身穿LV低胸黑裝亮麗出席。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼LV珠寶期間店星光紅毯-施柏宇。（圖／記者周宸亘攝）

▲施柏宇為穿上LV西裝出席珠寶活動，特別多做伏地挺身展現最佳狀態。（圖／記者周宸亘攝）

歌手Karencici身穿心形領的低胸黑裙裝現身，辣翻全場，她透露目光也被獨特的LV Diamond戒指吸走；同場的施柏宇身穿棕色西裝亮相，他自認裡面領口有點低，出場前特別做了幾下伏地挺身展現最佳狀態，他也因近期要演出青春校園劇必須重新穿上高中制服，因此勤於健身並練習稚嫩的眼神。

▲▼ LV,Chopard 。（圖／公關照）

▲LV台灣首家高級珠寶期間限定店獨賣的COLOR BLOSSOM玫瑰金與粉紅藍寶石與鑽石項鍊，152,000元。（圖／LV提供，以下同）

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲LV台灣首家高級珠寶期間限定店獨賣的VIVIENNE HORSE吊墜，1,460,000元。

此次LV高級珠寶期間限定店全新設計概念領先全球，以金色Monogram花瓣為概念主題，呈現流線感的圓弧型金色外牆與寶麗廣塲穹頂相呼應，走進店內可搶先鑑賞七夕搶先獨賣的Color Blossom玫瑰金、粉紅藍寶石與鑽石項鍊，並難得集結多款的Vivienne十二生肖鍊墜，各個模樣可愛，而男士珠寶亮點為致敬邁阿密嘻哈文化的Cuban Chain古巴鍊項鍊，是婁峻碩的最愛，他大讚：「最適合饒舌歌手了，休閒或正裝都適合。」一系列LV精彩珠寶展至8月18日。

▲▼LV珠寶期間店星光紅毯-婁峻碩。（圖／記者周宸亘攝）

▲婁峻碩戴的黃K金鑲鑽CUBAN CHAIN項鍊亦是LV高級珠寶期間限定店獨賣款， 2,990,000元。（圖／記者周宸亘攝）

更多新珠寶名錶
蕭邦（Chopard）台北101專賣店近期獨賣新作為Happy Diamonds項鍊，吊墜由一圈鑽石包圍，其內部則點綴一枚鑲嵌16顆鑽石無限形狀的圖案，與5顆滑動鑽石一同自由滑動；同時亮相的新作還有L’Heure du Diamant系列八邊形錶殼的腕錶，錶圈以皇冠鑲嵌美鑽，搭配珍珠貝母或孔雀石錶盤流露貴氣。
 

▲▼ LV,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦台北101專賣店限定上市的Happy Diamonds系列項鍊，394,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲▼ LV,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦L’Heure du Diamant系列珍珠母貝面盤玫瑰金腕錶，2759,000元。

►LV Café貴婦百貨開張　經典圖騰躍上甜點好誘人

►BTS大哥JIN退伍立刻擒珠寶代言　疊搭上癮當帶貨王

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, BVLGARI, Chopard, 蕭邦, 郭雪芙, 婁峻碩, Karencici, 施柏宇

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