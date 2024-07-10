fb ig video ETtoday search mobile

LV Café貴婦百貨開張　經典圖騰躍上甜點好誘人

>

▲▼LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲LV在台首家期間限定Café推出鹹食與香檳飲品。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）全台首家高級珠寶期間限定店今於「貴婦百貨」Bellavita寶麗廣塲1樓正式揭開序幕，即起至8月18日都可近距離鑑賞品牌經典珠寶，為慶祝珠寶期間限定店亮相，LV更攜手首位台灣籍米其林三星主廚 Taïrroir態芮何順凱Kai Ho，同步揭幕與珠寶店相鄰的LV期間限定Café，顧客可在晶透的金色花瓣為概念的主題空間，品嘗裝飾LV經典元素的美味鹹甜點。

▲▼LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲米其林三星主廚Taïrroir 態芮何順凱Kai Ho，與LV攜手揭幕品牌首次期間限定Café。

▲▼LV Cafe 。（圖／公關照）

▲LV期間限定Café坐落於Bellavita寶麗廣塲1樓中庭。

主廚何順凱以LV Monogram花朵標誌與經典高級珠寶系列為靈感，打造「路易威登珠寶盒Louis Vuitton Jewelry Box」限定甜點六入組，另外融入台灣特色食材，創作三款法式糕點之口味如「四季春・台灣香檬・無花果・南投埔里香草莢」、「花蓮剝皮辣椒・屏東內埔 70%黑巧克力・法芙娜 65%卡林格巧克力」、「西瓜・密露瓜・優格・桑格利亞」等，鹹食則有「法國魚子醬20・小圓餅・酥脆蕎麥・自釀梅酒酸奶」等5款選擇。

▲▼LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲LV期間限定Café的「路易威登珠寶盒Louis Vuitton Jewelry Box 」限定甜點六入組，1,580元。

而飲品亦相當講究，LV精選來自衣索比亞產地咖啡豆，採用自南投名間鄉的LV限定花香特調茶等，同時提供果汁、香檳、紅酒與白酒。LV期間限定Café內用最低消費為每位賓客1,280元，採全預約制，僅限透過「LV台灣官方LINE帳號」進行線上預約。此外，態芮特別設計外帶的限量馬卡龍禮盒以及LV Monogram花朵標誌餅乾禮盒，送禮自用兩相宜。

▲▼LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲LV期間限定Café甜點（左起）四季春・台灣香檬・無花果・南投埔里香草莢法式糕點，花蓮剝皮辣椒・屏東內埔 70%黑巧克力・法芙娜 65%卡林格巧克力法式糕點，西瓜・密露瓜・優格・桑格利亞法式糕點，各520元。

Tiffany & Co.亞洲首家Blue Box Café Taipei則落腳新光三越信義新天地A9館2樓，去年底開幕後成為饕客打卡熱點，因為整體空間承襲紐約第五大道總店的設計精髓，所有家具家飾皆以品牌經典Tiffany Blue色調打造，並使用Tiffany T True系列餐具，由主理台北米其林一星餐廳的林明健主廚（Chef Kin）擔任顧問，呈獻巧妙融合Tiffany經典元素的精緻美味的早餐、下午茶及季節性菜單，以及各式調酒及無酒精飲品，視覺與味蕾雙享受。

▲▼LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲台灣首間Tiffany咖啡店「The Tiffany Blue Box Cafe」位於新光三越信義A9館2樓。（圖／翻攝blueboxcafetaipei IG）

▲▼LV,Tiffany 。（圖／公關照）

▲The Tiffany Blue Box Café近期推出泡芙，搭配新鮮芭樂和紅茶冰淇淋。（圖／翻攝blueboxcafetaipei IG）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

►昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Tiffany & Co.

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇

昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇

BTS大哥JIN退伍立刻擒珠寶代言　疊搭上癮當帶貨王

BTS大哥JIN退伍立刻擒珠寶代言　疊搭上癮當帶貨王

42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

Lisa掀起科幻感Y3K流行　浮誇銀飾不可少 辣媽蓋兒加朵燦笑露幸福光　Tiffany個性金戒指襯陽光形象 貝克漢兒子名錶戴不完　羅密歐與「貝嫂」撞「錶王」金錶 日本藝術家設計的飾品超親民　千元擁有搞怪項鍊、包包 卡牌遊戲UNO聯名CASIO　招牌色與Logo錶上吸睛 金秀賢來台前先發帥照　秀女性也能駕馭的纖薄潛水錶 美女網紅Chiara獨留千萬愛馬仕牆　婚姻觸礁斷捨離

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面