LV Café貴婦百貨開張　經典圖騰躍上甜點好誘人

▲LV在台首家期間限定Café推出鹹食與香檳飲品。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）全台首家高級珠寶期間限定店今於「貴婦百貨」Bellavita寶麗廣塲1樓正式揭開序幕，即起至8月18日都可近距離鑑賞品牌經典珠寶，為慶祝珠寶期間限定店亮相，LV更攜手首位台灣籍米其林三星主廚 Taïrroir態芮何順凱Kai Ho，同步揭幕與珠寶店相鄰的LV期間限定Café，顧客可在晶透的金色花瓣為概念的主題空間，品嘗裝飾LV經典元素的美味鹹甜點。





▲米其林三星主廚Taïrroir 態芮何順凱Kai Ho，與LV攜手揭幕品牌首次期間限定Café。





▲LV期間限定Café坐落於Bellavita寶麗廣塲1樓中庭。

主廚何順凱以LV Monogram花朵標誌與經典高級珠寶系列為靈感，打造「路易威登珠寶盒Louis Vuitton Jewelry Box」限定甜點六入組，另外融入台灣特色食材，創作三款法式糕點之口味如「四季春・台灣香檬・無花果・南投埔里香草莢」、「花蓮剝皮辣椒・屏東內埔 70%黑巧克力・法芙娜 65%卡林格巧克力」、「西瓜・密露瓜・優格・桑格利亞」等，鹹食則有「法國魚子醬20・小圓餅・酥脆蕎麥・自釀梅酒酸奶」等5款選擇。

▲LV期間限定Café的「路易威登珠寶盒Louis Vuitton Jewelry Box 」限定甜點六入組，1,580元。

而飲品亦相當講究，LV精選來自衣索比亞產地咖啡豆，採用自南投名間鄉的LV限定花香特調茶等，同時提供果汁、香檳、紅酒與白酒。LV期間限定Café內用最低消費為每位賓客1,280元，採全預約制，僅限透過「LV台灣官方LINE帳號」進行線上預約。此外，態芮特別設計外帶的限量馬卡龍禮盒以及LV Monogram花朵標誌餅乾禮盒，送禮自用兩相宜。





▲LV期間限定Café甜點（左起）四季春・台灣香檬・無花果・南投埔里香草莢法式糕點，花蓮剝皮辣椒・屏東內埔 70%黑巧克力・法芙娜 65%卡林格巧克力法式糕點，西瓜・密露瓜・優格・桑格利亞法式糕點，各520元。

Tiffany & Co.亞洲首家Blue Box Café Taipei則落腳新光三越信義新天地A9館2樓，去年底開幕後成為饕客打卡熱點，因為整體空間承襲紐約第五大道總店的設計精髓，所有家具家飾皆以品牌經典Tiffany Blue色調打造，並使用Tiffany T True系列餐具，由主理台北米其林一星餐廳的林明健主廚（Chef Kin）擔任顧問，呈獻巧妙融合Tiffany經典元素的精緻美味的早餐、下午茶及季節性菜單，以及各式調酒及無酒精飲品，視覺與味蕾雙享受。





▲台灣首間Tiffany咖啡店「The Tiffany Blue Box Cafe」位於新光三越信義A9館2樓。（圖／翻攝blueboxcafetaipei IG）





▲The Tiffany Blue Box Café近期推出泡芙，搭配新鮮芭樂和紅茶冰淇淋。（圖／翻攝blueboxcafetaipei IG）

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