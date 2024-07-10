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獅王鬃毛錶盤揭露霸氣DNA　Grand Seiko大錶照樣輕盈

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▲▼ Grand Seiko,Cartier 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko 9R Spring Drive GMT 20周年紀念腕錶SBGE307，白色面盤設計靈感源自獅子鬃毛，310,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1960年首款Grand Seiko誕生之時，錶殼背面裝飾的獅子標誌，成為品牌內在力量的象徵，傾斜的錶殼、類似獅爪的錶耳以及錶盤的鬃毛圖案都是雄獅啟發的經典設計。最新9R Spring Drive GMT 20周年紀念腕錶SBGE307完美演繹獅子意象，白色面盤上的紋路代表著威武雄獅飛揚的鬃毛，配上寬大的時標與時分針，以及紅棕色的GMT指針，獅王霸氣油然而生，44.5毫米錶徑也屬大錶，但以高強度鈦金屬材質打造，戴起來輕盈舒適。

▲▼ Grand Seiko,Cartier 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko限量700只的9R Spring Drive 20周年限量版腕錶SBGC275，388,000元。

另一款新作9R Spring Drive Chronograph GMT腕錶SBGC275，Grand Seiko採用多層光學鍍膜（Optical Multilayer Coating）專利錶盤鍍膜製程，重現日本信州夏季群山在日出時刻短短半小時的光線變化，此新技術相較於傳統上色技術，面盤更能隨著不同欣賞角度而呈現出不同色澤的效果；內載Spring Drive Chronograph GMT Caliber 9R96機芯，精準度提升為月差±10秒或日差 ±0.5秒。

▲▼ Grand Seiko,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶，中型款301,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

Grand Seiko以威風獅王為精神象徵，卡地亞（Cartier）則以靈動美洲豹設計著稱，1980年代推出Panthère de Cartier美洲豹錶，具圓潤邊角的方形錶盤、流線和諧的錶耳，錶框則飾以螺釘，而「美洲豹」一名取自腕錶錶鍊，長形的結構樣貌摩登、佩戴起來又極為舒適，時至今日仍是品牌熱賣錶款。

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關鍵字：

Grand Seiko, Cartier, 卡地亞

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