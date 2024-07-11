Swatch父親節錶Q爆　《辛普森家庭》老爸披No.1綬帶當主角

▲Swatch父親節特別版腕錶 BEST. DAD. EVER. 腕錶，4,500元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與《辛普森家庭》合作不停歇，每逢節日總有驚喜錶款亮相，為慶祝父親節來臨，特別以劇中父親Homer Simpson（荷馬）為主角、超大尺寸BIG BOLD錶款為藍本，創作錶徑47毫米的BEST. DAD. EVER.腕錶，錶面呈現站在冠軍獎盃中的荷馬，肩上還披著No. 1爸爸綬帶，代表是第一名老爸，模樣逗趣極了。





▲Swatch BEST. DAD. EVER.腕錶面盤裝飾身披No. 1爸爸綬帶的《辛普森家庭》Homer 荷馬圖案。

熱愛Duff啤酒與甜甜圈的荷馬，在《辛普森家庭》中是孩子們心中的英雄，因此躍上Swatch父親節錶款BEST. DAD. EVER.，當然以第一名姿態登場，而錶帶綴滿他不同表情與姿態，以幽默風趣的設計獻給爸爸。





▲天梭表直營店獨賣的T-Touch Connect Sport運動版觸控腕錶黑色PVD款，34,600元。（圖／天梭表提供）

天梭表（Tissot）新款T-Touch Connect Sport運動版觸控腕錶也適合作為父親節禮物，選用陶瓷、鈦金屬等材質打造纖薄外觀，功能方面可測量心率、距離、速度、卡路里消耗量等，並立刻獲得統計資料，而彩色顯示觸控螢幕亦能提供來電通知、訊息、活動計時、鬧鐘、提醒等即時資訊，是日常生活的實用配件，此外，兼具超強續航力及永續環保特色，當錶盤處於陽光下時可吸收能量轉化為電池續航時間，在標準模式下最長可使用半年無須充電，在腕錶模式下則可無限續航。

