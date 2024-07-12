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劉詩詩透視禮服鎖骨若隱若現　仙女變「神秘黑天鵝」

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▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩身穿未曝光過的巴黎高級訂製服品牌Alexandre Vauthier黑色禮服，出席Bobbi Brown活動。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星劉詩詩每回出席公開活動，總以仙氣飄飄的造型吸引目光，11日她以代言人身分出席彩妝品牌Bobbi Brown於上海舉辦的活動，選穿巴黎高級訂製服品牌Alexandre Vauthier尚未發表的黑色禮服亮相，禮服上半部為透視設計，讓肩膀與鎖骨線條若隱若現，平口禮服則點綴亮片與金屬鎖扣腰帶，增添華麗感與個性美。

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩搭配代言品牌Qeelin葫蘆造型的Wulu系列珠寶。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

劉詩詩除了精選禮服，也巧妙搭配她所代言的華人珠寶品牌Qeelin經典的葫蘆造型Wulu系列鑽石耳環、戒指與手環，為整體造型更添奢華氣息，一張她斜倚在鋼琴上的美照，讓網友一致認為她從仙女變成「神秘黑天鵝」了。

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩同時是歐米茄代言人，以黑裝搭配Speedmaster系列綠面鑽錶。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

接任彩妝、珠寶代言外，劉詩詩也是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）的代言人，近日為品牌拍攝的形象影片中，她穿著高領長袖黑裝包緊緊，為的就是凸顯手腕上金燦燦的Speedmaster 38 Moonshine Gold鑽錶，搭配綠色面盤與鑲鑽小盤、錶圈著實亮眼，要價1,534,000元。
 

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關鍵字：

劉詩詩, Qeelin, OMEGA, 歐米茄

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