《長相思2》檀健次招認演出失誤更圈粉　代言美鑽變身貴公子

▲檀健次擔任De Beers Jewellers 品牌代言人，以正裝搭配Enchanted Lotus系列珠寶拍攝形象照。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

熱播中的古裝神話劇《長相思2》中，飾演「九頭蛇妖相柳」的大陸演員檀健次備受矚目，讓他順利接下鑽石品牌De Beers代言，演繹Enchanted Lotus系列全新形象廣告，展現貴公子形象，他獲青睞不是沒有道理，因為他在劇中對楊紫飾演的小夭彈琴高歌示愛的戲被網友嫌「油」，他在與網友互動中坦言是自己的問題，大方認不足的態度更圈粉。





▲檀健次佩戴的De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石戒指，284,000元。

▲De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，895,000元。

De Beers相中檀健次的高人氣，邀他出任品牌代言人並拍攝七夕形象廣告，他以黑色正裝入鏡，疊搭線條簡潔的鑽石項鍊與靈感源自蓮花的Enchanted Lotus系列項鍊，同時搭配同系列鑽石耳環、戒指，並於外套別上蓮花造型胸針，展現優雅紳士風格。





▲檀健次是義大利鞋履品牌HOGAN的品牌代言人。（圖／HOGAN提供）

檀健次除了獲得珠寶代言，他也是義大利鞋履品牌HOGAN的代言人，官方宣稱174公分的他，在群星之間顯得嬌小，真實身高始終是網友討論焦點，但他在HOGAN 2024春夏系列廣告大片，腳踩新款H字厚底鞋，長腿男神模樣無庸置疑。

