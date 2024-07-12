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孔劉生日禮物堆成山　潮流裝扮跪謝粉絲厚愛

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▲▼孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲孔劉手持氣球，從禮物堆探出頭搞笑。（圖／翻攝gongyoo_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男神孔劉10日度過45歲生日，他收到來自全球粉絲送的禮物、花禮與氣球，將經紀公司的桌子堆成了一座小山，他手持著氣球，搞笑從「禮物山」中探出頭，模樣相當俏皮，接著他爬上桌子，在「禮物山」前對著鏡頭行跪拜大禮，真心誠意感謝各地粉絲的厚愛與祝福。

▲▼孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲孔劉跪謝粉絲送的生日賀禮。（圖／翻攝gongyoo_official IG）

▲▼孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲孔劉對著鏡頭行大禮。（圖／翻攝gongyoo_official IG）

孔劉曬禮物照當天，身穿簡約低調的米色T恤配黑短褲，腳踩New Balance球鞋，展現日常的休閒裝扮，其實他一身行頭不簡單，米色T恤與頭戴的帽子全出自紐約高端潮牌Supreme，演藝圈的潮流人士林俊傑、羅志祥等都是品牌擁護者。

▲▼孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲孔劉戴高端潮牌Supreme帽子並穿同品牌T恤，腳穿New Balance球鞋。（圖／翻攝gongyoo_official IG）

事業運很旺的孔劉，近期成為LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使，雙方緣分始於2017年他參加在首爾舉辦的《飛行、航行、旅行Volez、Voguez、Voyagez》展覽，同年亦拍攝Tambour Horizon智能腕錶全球形象廣告，2019年則擔任品牌首爾旗艦店開幕嘉賓，也曾在2018春夏、2020春夏巴黎男裝秀亮相，日前他以白色外套搭牛仔褲造型出席2025春夏巴黎男裝秀，秀後幾天LV便宣布他成為品牌大使，雙方友誼更上一層樓。

▲▼孔劉 。（圖／翻攝IG）

▲孔劉剛成為LV全球品牌大使，日前參加2025春夏巴黎男裝秀。（圖／翻攝gongyoo_official IG）
 

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關鍵字：

孔劉, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Supreme

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