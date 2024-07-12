風・Luxury／復古收音機造型錶藏玄機　格柵下竟是陀飛輪

▲HAUTLENCE靈感源自1940年代無線電廣播收音機的RETROVISION '47型號ED20-SP00腕錶，2,340,000元。（圖／HAUTLENCE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

獨立製錶品牌的創意設計與精緻工藝，深受台灣收藏家喜愛，今年歡慶20周年的HAUTLENCE（豪朗時），近期於SHH台北101頂級鐘錶概念店發表年度新作，最吸睛非RETROVISION '47型號ED20-SP00腕錶莫屬，造型受1940年代製的「Model 5A5」無線電廣播收音機啟發，面盤右側為偏心時分盤，紅色指針呈現調頻面盤的3D立體形狀，並飾以豪朗時莫比烏斯環標誌的浮雕圖案，而左側則是「揚聲器」格柵，下方正是旋轉的60秒飛行陀飛輪。





▲HAUTLENCE RETROVISION '47腕錶左側則是「揚聲器」格柵，佩戴者可見下方有60秒飛行陀飛輪旋轉。

HAUTLENCE RETROVISION '47型號ED20-SP00腕錶有趣的造型，宛如芝加哥通用電視廣播公司（General Television & Radio Corp. Chicago）於1940年代製造的「Model 5A5」無線電廣播收音機的微縮版本，獨特立方體並帶有圓角的錶殼，以手工彩繪鈦金屬打造，傳神演繹古董廣播收音機外殼的綠色及白色大理石紋電木外觀，上下錶耳則有如收音機提把，配上紅色皮革錶帶洋溢復古氣息。





▲HAUTLENCE以5級鈦金屬製HLXX腕錶型號CA20-TI00限量20只，1,540,000元。

電視機造型錶殼則是HAUTLENCE標誌性設計，在慶祝品牌創立20周年之際，推出限量20只的HLXX型號CA20-TI00腕錶，以輕盈堅固的5級鈦金屬打造，而為致敬經典，採用2004年首次亮相的原始HL機芯，再重新設計電視機形錶殼及錶盤，視覺焦點落在靈感來自火車頭的槓桿系統，將蝸形凸輪與藍鋼逆跳分針及跳時切換機制連接起來，能在每個小時結束時同時前進。





▲H. Moser & Cie.疾速者三問報時陀飛輪藍色琺瑯概念腕錶，10,416,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供）

另一活躍的獨立製錶品牌H. Moser & Cie. （亨利慕時）挑戰複雜功能，推出疾速者三問報時陀飛輪藍色琺瑯概念腕錶（Streamliner Concept Minute Repeater Tourbillon Blue Enamel），大明火琺瑯面盤6時位置顯示飛行陀飛輪，於報時動作的音簧和音錘移到錶盤側，讓聆聽美妙報時音時亦能欣賞運作，其中挑戰不少，尤其是位於同一平面的音簧，為了保持腕錶的人體工學設計，需要彎曲以避免干擾飛行陀飛輪，錶款同時搭配曲線延伸至一體式不鏽鋼鍊帶，完美服貼手腕線條。

