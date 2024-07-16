韓女團ITZY 20日攻小巨蛋　五缺一潮錶照先襲台

▲南韓女子團體ITZY將於20日在台北小巨蛋開唱，G-SHOCK公布她們最新形象照。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子團體ITZY將於20日登上台北小巨蛋開唱，去年底因焦慮症宣布休養的Lia，恐怕不會在台北場亮相，她們代言的日本鐘錶品牌CASIO搶在她們來台前發布最新宣傳照，也是五缺一，由成員禮志、留真、彩領和有娜等4人展示與夏日服裝絕配的新錶，不過Lia上周宣布回歸，下半年有機會再見5人合體。





▲G-SHOCK GMA-P2100SG系列為熱賣指針數位雙顯型號GMA-S2100的縮小版本，單只4,000元。

2019年出道的ITZY，去年2月起開始擔任G-SHOCK的品牌大使，藉由她們獨具個人風格的魅力與舞台表演，為品牌吸引更多目光。在最新形象照中，禮志、留真、彩領和有娜都穿上白色服裝，留真與彩領搭配設計靈感源自日落海灘絢麗景象的GMA-P2100SG系列指針數位雙顯錶，經蒸鍍處理錶盤呈現出夏日陽光在水面上閃爍的美麗漸變色彩；有娜與禮志所戴的白色錶為Beach Resort系列，配上銀色錶盤很耐看。





▲G-SHOCK白色款Beach Resort系列腕錶，單只4,000元。

Swatch夏季新錶也洋溢活潑氣息，採用biosourced生物源材質打造超大尺寸BIG BOLD新錶COLORS OF JOY系列腕錶，每一款色彩繽紛錶款同時具透明感，結合品牌首創射出成型錶鍊搭配 biosourced 生物源材質蝴蝶扣，戴起來相當輕盈，共有黃色、橘色、綠松石色、粉紅、紫色與深藍色等6款選擇。





▲Swatch推出色彩繽紛又帶有透明感的COLORS OF JOY系列腕錶，4,150元。（圖／Swatch提供）