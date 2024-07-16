凱特王妃2萬金耳環被秒殺　夏綠蒂公主雷朋墨鏡被問爆

▲凱特王妃牽著女兒夏綠蒂公主觀看溫布頓男單決賽，成為本屆溫網最大亮點。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的2024英國溫布頓網球賽，最終高潮無疑是凱特王妃帶著9歲女兒夏綠蒂公主親臨男單決賽現場觀戰，因為是她今年3月宣布罹癌後，第二度公開亮相，母女倆現身引起全場歡聲鼓掌。儘管凱特王妃因休養減少出席公開活動，但帶貨力依然驚人，當天所戴的英國品牌By Pariah金色耳環，迅速被掃光，品牌官網已貼出預訂，歡迎粉絲再下單。

▲凱特王妃戴的倫敦珠寶品牌By Pariah圓圈耳環迅速售罄。（圖／路透社、翻攝品牌官網）

穿搭向來用心的凱特王妃，此次現身溫網男單決賽，穿搭品項清一色是英國品牌，呼應溫網色調的紫色洋裝出自英國服裝品牌Safiyaa，腳上同樣英國品牌的Camilla Elphick裸色高跟鞋，而她戴的約23,000元By Pariah圓弧耳環，則反映她對綠色時尚的關注，因為By Pariah強調旗下首飾以百分百回收金、銀製作，鑲嵌未經處理的寶石和半寶石。

▲夏綠蒂公主穿Guess洋裝搭配粉紅雷朋墨鏡，與阿姨琵琶聊天。（圖／路透社）



跟隨媽媽的時尚腳步，夏綠蒂公主身穿Guess波卡點洋裝現身溫網球場，配上芭蕾舞鞋宛如小淑女，而她在觀賽時所戴的粉紅墨鏡，更掀起全球爸媽搜尋兒童墨鏡的風潮，此亮眼款式出自雷朋（Ray-Ban），看來她將繼凱特王妃後，成為兒童界的「帶貨王」。