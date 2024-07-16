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高圓圓清涼洋裝前後全開　網讚「背肌太美」

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▲▼ 高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓在盛夏穿細肩帶洋裝出遊，露出背肌線條吸睛。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

炎熱的夏日怎麼穿才舒服？大陸女星高圓圓做了完美示範，她分享盛夏遊青島的新照，她身穿深V又露背的細肩帶黑色長洋裝，以清涼裝扮對抗酷暑，轉過身更讓網友驚豔，稱讚她的背肌好美，可見44歲的她不僅駐顏有術，也重視運動維持健康與緊實的身材曲線，讓她穿起布料少少的夏裝盡顯自信風采。

▲▼ 高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓手拎Chloe新款Bracelet Hobo包。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

看似簡單的黑色細肩帶洋裝打扮，其實高圓圓在配件選擇上相當用心，她所拎的包款為法國品牌Chloe最新設計Bracelet Hobo手袋，金色圓環提把猶如手環一般，連接黑色牛皮製、彎月造型包身，裝飾性強烈，是她出遊的時髦之選。

▲▼ 高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓穿細肩帶洋裝搭配CHAUMET Jeux de Liens Harmony中型18K玫瑰金吊墜，187,000元。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

而身穿深V洋裝，高圓圓搭配與她友好的法國珠寶品牌CHAUMET要價約187,000元的Jeux de Liens Harmony中型18K玫瑰金吊墜，此系列是品牌經典之作，Liens系列特色是象徵兩個人的命運環環相扣，因此由「Ｘ」字線條連接兩端，高圓圓所選的吊墜可個人化訂製，於背面鐫刻文字，不僅深藏情感意義，簡潔造型也容易搭配，是可日日佩戴的貼身珠寶。

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關鍵字：

高圓圓, CHAUMET, Chloe

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