昆凌貼身洋裝勾出窈窕曲線　網讚「希臘女神」背愛馬仕包更吸睛

▲昆凌於希臘雅典拍美照，背著愛馬仕Kelly Picnic包很吸睛。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

「天王嫂」昆凌環球旅行腳步不停歇，繼日前在杜拜沙漠飯店穿香奈兒（CHANEL）羅馬鞋拍美照後，她已經抵達希臘首都雅典，參觀希臘古文明遺跡衛城，寫下「爬山去衛城找3000多年前留給我們的橄欖枝」，配圖除了橄欖枝，還配上她的度假美照，讓網友大讚她是「希臘女神」。





▲昆凌另一套花花裝配白框墨鏡青春洋溢。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

昆凌遊希臘的裝扮有充滿青春氣息的花花裝，也有盡顯窈窕身材曲線的棕色長洋裝，配上墨鏡與圓帽展現度假風情，美麗模樣被網友封為希臘女神，而她所背的愛馬仕（HERMÈS）包則彰顯「天王嫂」氣勢，是不容易買到的Kelly picnic包。





▲昆凌拍下衛城的橄欖枝。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

愛馬仕Kelly picnic包巧妙結合藤編與鞍具皮革工藝，品牌完整保留柳條最初的形態，巧妙交織打結，上面包覆著Barénia皮革，昆凌所背的款式皮革恰好是與洋裝相呼應的棕色，此系列包款在國際拍賣會上衝破百萬元。

