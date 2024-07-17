fb ig video ETtoday search mobile

寶璣逾2500萬雙陀飛輪錶襲台　台北101新店還有古董雕花車床坐鎮

>

▲▼Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲寶璣將全球八台古董雕花車床中的一台，自瑞士空運至嶄新的台北101專賣店展出。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶薈萃之地台北101購物中心，又有嶄新名錶店登場，近250年歷史的寶璣（Breguet）位於3樓的概念店今盛大開幕，除了有「寶璣博物館珍藏巡迴展」主題的古董錶展彰顯悠久歷史，還特別空運全球八台古董雕花車床中的一台，由瑞士工匠大師親自在新店中示範品牌經典機刻雕花工藝的精妙，而最佳代表作正是兩款首度曝光的雙陀飛輪腕錶，身價均突破2500萬元。

▲▼ Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣機刻雕花大師親自來台示範操作古董雕花車床。

寶璣兩款首次曝光在台的重量級雙陀飛輪錶，分別為Classique Double Tourbillon "Quai de l'Horloge" 5345腕錶與Classique Double Tourbillon Dragon 5345腕錶龍年限定版。前者的玫瑰金旋轉主夾板與其下的鍍銠金質錶橋裝飾寶璣全新的機刻雕花圖案radiant flinqué，呈現有如規律聲波的紋路，襯托每12小時旋轉一次的中央主夾板雙陀輪，視覺震撼不僅錶面而已，錶背呈現超過100小時手工精雕圖案，為品牌創辦人寶璣大師（Abraham-Louis Breguet）設於鐘錶堤岸（Quai de l'Horloge）39號的鳥瞰圖。

▲▼Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique Double Tourbillon Quai de L'horloge 5345雙陀飛輪腕錶，約25,530,000元起。

▲▼Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique Double Tourbillon Quai de L'horloge 5345雙陀飛輪腕錶的機芯背面雕刻創辦人設於鐘錶堤岸（Quai de l'Horloge）39號的鳥瞰圖。

集寶璣精湛製錶工藝與裝飾美學於一身的錶款，還包括同為雙陀飛輪設計的Classique Double Tourbillon Dragon 5345腕錶龍年限定版，錶上盤踞著金雕祥龍，爪著一顆夜明珠，氣勢非凡。此外，品牌展出4款古董錶，帶領鐘錶愛好者探索Tradition系列的演進史。

▲▼Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique Double Tourbillon Dragon 5345雙陀飛輪腕錶龍年限定版。

▲▼Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲寶璣展出1807年售出的N°1836 Subscription單指針懷錶。

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）也正在台舉辦古董錶巡迴展，7月26日將移師至台中大遠百專賣店、8月11日至20日於台北信義遠百A13概念店展出，此次為品牌賦予二次生命可銷售的「Les_Collectionneurs」收藏家系列，焦點作品包括1919年問世具計時碼錶和脈搏計功能的18K金圓形懷錶、擁有標誌性「淚滴」錶耳的1942年製Ref. 12365腕錶，後者搭載的454機芯被藏家譽為當時最高精準度的機芯之一，且面盤也很特別，有江詩丹頓與義大利高級腕錶經銷商「Astrua Torino」雙品牌標誌，彰顯雙方緊密的合作關係。

▲▼Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1919年18K金圓形懷錶，具計時碼錶和脈搏計功能。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

▲▼Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1942年18K金錶有「江詩丹頓」與義大利經銷商「Astrua Torino」雙品牌標誌。

►貝克漢次子曬勞力士「雪碧圈」與小妹自拍　受寵千金戴珠寶慶生

►烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克

關鍵字：

寶璣, Breguet, Vacheron Constantin, 江詩丹頓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

美鑽品牌聯名高空酒吧推限定飲品　戴珠寶喝雞尾酒美翻

美鑽品牌聯名高空酒吧推限定飲品　戴珠寶喝雞尾酒美翻

韓女團ITZY 20日攻小巨蛋　五缺一潮錶照先襲台

韓女團ITZY 20日攻小巨蛋　五缺一潮錶照先襲台

凱特王妃2萬金耳環被秒殺　夏綠蒂公主雷朋墨鏡被問爆

凱特王妃2萬金耳環被秒殺　夏綠蒂公主雷朋墨鏡被問爆

劉詩詩透視禮服鎖骨若隱若現　仙女變「神秘黑天鵝」 孔劉生日禮物堆成山　潮流裝扮跪謝粉絲厚愛 風Luxury／復古收音機造型錶藏玄機　格柵下竟是陀飛輪 《長相思2》檀健次招認演出失誤更圈粉　代言美鑽變身貴公子 豹貓珠寶祖母綠雙眼超有神　手環內側鏤空斑紋呼應擬真毛皮 貝克漢次子曬勞力士「雪碧圈」與小妹自拍　受寵千金戴珠寶慶生 Swatch父親節錶Q爆　《辛普森家庭》老爸披No.1綬帶當主角

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面