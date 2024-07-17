寶璣逾2500萬雙陀飛輪錶襲台　台北101新店還有古董雕花車床坐鎮

▲寶璣將全球八台古董雕花車床中的一台，自瑞士空運至嶄新的台北101專賣店展出。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶薈萃之地台北101購物中心，又有嶄新名錶店登場，近250年歷史的寶璣（Breguet）位於3樓的概念店今盛大開幕，除了有「寶璣博物館珍藏巡迴展」主題的古董錶展彰顯悠久歷史，還特別空運全球八台古董雕花車床中的一台，由瑞士工匠大師親自在新店中示範品牌經典機刻雕花工藝的精妙，而最佳代表作正是兩款首度曝光的雙陀飛輪腕錶，身價均突破2500萬元。

▲寶璣機刻雕花大師親自來台示範操作古董雕花車床。

寶璣兩款首次曝光在台的重量級雙陀飛輪錶，分別為Classique Double Tourbillon "Quai de l'Horloge" 5345腕錶與Classique Double Tourbillon Dragon 5345腕錶龍年限定版。前者的玫瑰金旋轉主夾板與其下的鍍銠金質錶橋裝飾寶璣全新的機刻雕花圖案radiant flinqué，呈現有如規律聲波的紋路，襯托每12小時旋轉一次的中央主夾板雙陀輪，視覺震撼不僅錶面而已，錶背呈現超過100小時手工精雕圖案，為品牌創辦人寶璣大師（Abraham-Louis Breguet）設於鐘錶堤岸（Quai de l'Horloge）39號的鳥瞰圖。





▲寶璣Classique Double Tourbillon Quai de L'horloge 5345雙陀飛輪腕錶，約25,530,000元起。





▲寶璣Classique Double Tourbillon Quai de L'horloge 5345雙陀飛輪腕錶的機芯背面雕刻創辦人設於鐘錶堤岸（Quai de l'Horloge）39號的鳥瞰圖。

集寶璣精湛製錶工藝與裝飾美學於一身的錶款，還包括同為雙陀飛輪設計的Classique Double Tourbillon Dragon 5345腕錶龍年限定版，錶上盤踞著金雕祥龍，爪著一顆夜明珠，氣勢非凡。此外，品牌展出4款古董錶，帶領鐘錶愛好者探索Tradition系列的演進史。





▲寶璣Classique Double Tourbillon Dragon 5345雙陀飛輪腕錶龍年限定版。





▲寶璣展出1807年售出的N°1836 Subscription單指針懷錶。

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）也正在台舉辦古董錶巡迴展，7月26日將移師至台中大遠百專賣店、8月11日至20日於台北信義遠百A13概念店展出，此次為品牌賦予二次生命可銷售的「Les_Collectionneurs」收藏家系列，焦點作品包括1919年問世具計時碼錶和脈搏計功能的18K金圓形懷錶、擁有標誌性「淚滴」錶耳的1942年製Ref. 12365腕錶，後者搭載的454機芯被藏家譽為當時最高精準度的機芯之一，且面盤也很特別，有江詩丹頓與義大利高級腕錶經銷商「Astrua Torino」雙品牌標誌，彰顯雙方緊密的合作關係。





▲江詩丹頓1919年18K金圓形懷錶，具計時碼錶和脈搏計功能。（圖／江詩丹頓提供，以下同）





▲江詩丹頓1942年18K金錶有「江詩丹頓」與義大利經銷商「Astrua Torino」雙品牌標誌。