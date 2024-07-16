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美鑽品牌聯名高空酒吧推限定飲品　戴珠寶喝雞尾酒美翻

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▲▼ HOF,LV 。（圖／公關照）

▲鑽石品牌Hearts On Fire與高空酒吧CÉ LA VI Taipei推出聯名系列調酒。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國鑽石品牌Hearts On Fire歡慶BARRE系列珠寶上市，以BARRE同音BAR發想，進一步與位於微風南山的高空酒吧CÉ LA VI Taipei合作，共同推出聯名的Cocktail 系列Starry Hearts調酒與Mocktail系列Light in a BARRE飲品，將都會夜光濃縮於酒杯中，戴上Hearts On Fire美鑽珠寶喝著雞尾酒美翻，期間限定至9月12日。

▲▼ HOF,LV 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Cocktail系列Starry Hearts調酒450元，BARRE Floating玫瑰金鑽石戒指121,000元，同系列手環332,000元。

今年以全新形象出發的Hearts On Fire，品牌轉型計畫由內而外，從形象店裝潢、行銷策略到商品設計都以嶄新面貌亮相，新作BARRE系列珠寶為新形象做了完美詮釋，顛覆了單鑽主石至上、和諧對稱的傳統，改將美鑽錯落鑲嵌於金屬外，時髦吸睛，款式則從入門的7萬元起至數百萬元的奢華款均備。

▲▼ HOF,LV 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Mocktail系列Light in a BARRE 飲品400元，BARRE Multi-Row 黃K金鑽石耳環1,331,000元。

近日台灣時尚圈最熱門的打卡點非路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）位於「貴婦百貨」Bellavita寶麗廣塲1樓的全台首家高級珠寶期間限定店與緊鄰的LV Café莫屬，品牌攜手首位台灣籍米其林三星主廚 Taïrroir態芮何順凱Kai Ho打造LV期間限定Café，顧客可金色花瓣為概念的主題空間，品嘗裝飾Monogram經典元素的美味鹹甜點，內用採全預約制，僅限透過「LV台灣官方LINE帳號」進行線上預約，最低消費為每位賓客1,280元。此外，推出限量馬卡龍禮盒以及LV Monogram花朵標誌餅乾禮盒，適合作為伴手禮。

▲▼ HOF,LV 。（圖／公關照）

▲LV首家期間限定Café甜點以品牌經典Monogram元素裝飾。（圖／LV提供，以下同）

▲▼ HOF,LV 。（圖／公關照）

▲LV期間限定Café同時推出馬卡龍外帶禮盒，1,980元。

▲▼ HOF,LV 。（圖／公關照）

▲路易威登高級珠寶期間限定Pop Up Café位於台北信義區Bellavita寶麗廣塲1樓中庭。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►LV Café貴婦百貨開張　經典圖騰躍上甜點好誘人

►郭雪芙最愛指間bling bling　首次見LV獨家鑽就想打包

關鍵字：

Hearts On Fire, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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