美鑽品牌聯名高空酒吧推限定飲品　戴珠寶喝雞尾酒美翻

▲鑽石品牌Hearts On Fire與高空酒吧CÉ LA VI Taipei推出聯名系列調酒。(圖/Hearts On Fire提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

美國鑽石品牌Hearts On Fire歡慶BARRE系列珠寶上市,以BARRE同音BAR發想,進一步與位於微風南山的高空酒吧CÉ LA VI Taipei合作,共同推出聯名的Cocktail 系列Starry Hearts調酒與Mocktail系列Light in a BARRE飲品,將都會夜光濃縮於酒杯中,戴上Hearts On Fire美鑽珠寶喝著雞尾酒美翻,期間限定至9月12日。





▲Hearts On Fire Cocktail系列Starry Hearts調酒450元,BARRE Floating玫瑰金鑽石戒指121,000元,同系列手環332,000元。

今年以全新形象出發的Hearts On Fire,品牌轉型計畫由內而外,從形象店裝潢、行銷策略到商品設計都以嶄新面貌亮相,新作BARRE系列珠寶為新形象做了完美詮釋,顛覆了單鑽主石至上、和諧對稱的傳統,改將美鑽錯落鑲嵌於金屬外,時髦吸睛,款式則從入門的7萬元起至數百萬元的奢華款均備。





▲Hearts On Fire Mocktail系列Light in a BARRE 飲品400元,BARRE Multi-Row 黃K金鑽石耳環1,331,000元。

近日台灣時尚圈最熱門的打卡點非路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)位於「貴婦百貨」Bellavita寶麗廣塲1樓的全台首家高級珠寶期間限定店與緊鄰的LV Café莫屬,品牌攜手首位台灣籍米其林三星主廚 Taïrroir態芮何順凱Kai Ho打造LV期間限定Café,顧客可金色花瓣為概念的主題空間,品嘗裝飾Monogram經典元素的美味鹹甜點,內用採全預約制,僅限透過「LV台灣官方LINE帳號」進行線上預約,最低消費為每位賓客1,280元。此外,推出限量馬卡龍禮盒以及LV Monogram花朵標誌餅乾禮盒,適合作為伴手禮。





▲LV首家期間限定Café甜點以品牌經典Monogram元素裝飾。(圖/LV提供,以下同)





▲LV期間限定Café同時推出馬卡龍外帶禮盒,1,980元。





▲路易威登高級珠寶期間限定Pop Up Café位於台北信義區Bellavita寶麗廣塲1樓中庭。

