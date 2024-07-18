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大谷翔平愛妻36,000元珠寶上身　葡萄造型露優雅品味

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▲▼ 大谷翔平老婆真美子珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲大谷翔平（左）與老婆大谷真美子都穿BOSS服裝出席2024大聯盟明星賽紅毯。（圖／翻攝MLB IG）

記者陳雅韻／台北報導

2024年美國大聯盟明星賽17日登場，眾家球星換上正裝出席明星紅毯，第四度參加明星賽的洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，與老婆大谷真美子都穿上德國精品品牌BOSS服裝亮相，大谷真美子還巧搭丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）總值約36,000元的標誌性葡萄造型MOONLIGHT GRAPES系列珠寶，流露優雅氣息。

▲▼ 大谷翔平老婆真美子珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲大谷真美子穿BOSS 2024春夏白色無袖連身褲裝搭配喬治傑生葡萄耳環。（圖／翻攝道奇X）

大谷翔平是BOSS代言人，因此登上大聯盟明星賽紅毯前，特別向品牌訂製依愛犬Decopin毛色設計的深棕色西裝，內裏還有Decopin彩繪印花圖案，而老婆真美子身穿BOSS 2024春夏白色無袖連身褲裝，高挑的俊男美女組合格外吸睛。

▲▼ 大谷翔平老婆真美子珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲大谷真美子佩戴的喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列耳環，13,600元。（圖／翻攝品牌官網）

設計簡潔大方的單色服裝還需要首飾點綴，大谷真美子選擇喬治傑生受到早期銀器葡萄圖案啟發的MOONLIGHT GRAPES系列銀製首飾，戴上極具雕塑感、如同一簇葡萄優雅垂掛於耳際的長耳環，同時佩戴外觀為兩條葡萄藤自然纏繞在手腕上的手環，再次展現非凡品味。

▲▼ Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲大谷真美子同時搭配喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列手環，22,400元。

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關鍵字：

大谷翔平, 大谷真美子, BOSS, Georg Jensen, 喬治傑生

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