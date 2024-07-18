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周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲

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▲▼周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫（左）於溫布頓球場與勞力士總裁Jean-Frédéric Dufour相見歡，兩人所戴的錶款都很熱門。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

2024溫布頓網球公開賽落幕，場邊花絮和球場上刺激比賽一樣精采，周杰倫在IG發布與昆凌一起和好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）在場邊合影引起轟動外，另一張則是他與錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）總裁Jean-Frédéric Dufour合體秀錶，兩人所戴的錶款都是熱門夯款，周杰倫戴著粉紅色面盤的帝舵（Tudor）BLACK BAY CHRONO腕錶，總裁所戴的是已火速賣光的利曼24小時耐力賽百年紀念版Oyster Perpetual Comosgraph Daytona腕錶。

▲▼周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫戴帝舵BLACK BAY CHRONO粉紅款腕錶，180,500元。（圖／帝舵表提供）

周杰倫代言的帝舵表與勞力士是兄弟品牌，因此在勞力士贊助的重要體育賽事，常可見周杰倫備受禮遇受邀觀賽，此次他在溫布頓所戴的錶款是帝舵為熱愛粉紅色他打造的粉紅面BLACK BAY CHRONO腕錶，成為他今年最棒的生日禮物；而在包廂與他相見歡的勞力士總裁Jean-Frédéric Dufour，佩戴去年紀念利曼24小時耐力賽百周年的紀念錶Oyster Perpetual Comosgraph Daytona腕錶，特色是顯露小時計時盤從一般款12小時變成24小時，以呼應利曼24小時耐力賽，整只錶以18K白金打造，搭配黑色Cerachrom陶質外圈，上方紅色陶質數字「100」向百年歷史的利曼24小時耐力賽致敬。

▲▼周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士總裁戴去年推出的利曼24小時耐力賽百年紀念版Oyster Perpetual Comosgraph Daytona腕錶。（圖／勞力士提供，以下同）

除了名錶吸睛，周杰倫出席溫布頓球賽的其他配件也大有來頭，墨鏡與項鍊都出自他代言的法國精品品牌Dior，配上米白色針織衫，讓粉絲一面倒喊帥。

▲▼周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫與昆凌夫婦開心與好萊塢巨星湯姆克魯斯合影。（圖／翻攝jaychou IG）

▲▼周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫佩戴Dior Diamond項鍊，22,500元。（圖／翻攝Dior官網）

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關鍵字：

周杰倫, Tudor, 帝舵表, Rolex, 勞力士, 湯姆克魯斯, Dior

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