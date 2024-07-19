約旦最美王儲妃孕婦裝款款出色　最愛好質感長洋裝

▲約旦王儲妃拉吉瓦哈立德阿爾賽芙（右三）與老公王儲胡笙阿卜杜拉（右四）出席活動。（圖／翻攝alhusseinjo IG）

記者陳雅韻／台北報導

邁入懷孕後期的約旦最美王儲妃拉吉瓦哈立德阿爾賽芙（Rajwa Al Saif），近日隨著丈夫約旦王儲胡笙阿卜杜拉（Hussein bin Abdullah）出席活動，出身阿拉伯豪門的她即使大腹便便，穿搭依然時尚，身穿義大利品牌Max Mara棕色絲質洋裝，搭配FENDI經典小型款式粉色Peekaboo ISeeU包款、腳踩miu miu粉色平底鞋，散發溫柔光芒。

▲約旦王儲妃拉吉瓦哈立德阿爾賽芙身穿Max Mara棕色絲質洋裝搭miu miu平底鞋。（圖／翻攝alhusseinjo IG）





▲FENDI經典小型款式Peekaboo ISeeU包，196,000元。（圖／翻攝FEND官網）

約旦王儲胡笙阿卜杜拉去年6月與拉吉瓦哈立德阿爾賽芙舉辦世紀婚禮，全球政商名流雲集，今年4月王儲妃慶祝30歲生日，約旦王室同步公布夫婦倆將於今夏迎接第一個孩子誕生的喜訊。身為約旦王室時尚指標人物，王儲妃孕期穿搭堪稱孕媽咪典範，單色的好質感長洋裝是她的最愛。

▲約旦王儲妃拉吉瓦哈立德阿爾賽芙向沙烏地阿拉伯設計師品牌HONAYDA訂製的紅色斗篷禮服優雅大氣。（圖／翻攝alhusseinjo IG）

拉吉瓦哈立德阿爾賽芙在孕期最華麗的裝扮，是在慶祝公公約旦國王阿卜杜拉登基25周年的慶典上，她穿著向沙烏地阿拉伯設計師品牌HONAYDA訂製喜氣的紅色禮服，由約旦工匠手工刺繡完成充滿中東風格的斗篷，優雅大氣。