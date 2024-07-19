亮珠寶／艾瑪羅勃茲被600萬求婚戒套牢　圓鑽配寬版金環好時髦

▲艾瑪羅勃茲秀約3.5克拉的求婚鑽戒，宣布將與交往兩年的男星Cody John訂婚。（圖／翻攝emmaroberts IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）姪女、影集《美國怪談》（American Horror Story）女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts），於IG宣布與交往2年的演員Cody John訂婚，亮出約3.5克拉的求婚鑽戒，寫下「在我媽媽告訴每個人之前，我把消息在這此說出來」，原來是2020年底她與前男友Garrett Hedlund升格當爸媽，媽媽竟在社群搶先證實她誕下一子，因此這回自己宣布訂婚喜訊，肯定要幽默一下。

艾瑪羅勃茲在宣布訂婚喜訊的照片中，一手抱著未婚夫Cody John，一手秀出約3.5克拉圓形明亮式切割鑽石，外媒推估價格近600萬元，在歐美明星普遍奢華的求婚戒中，屬於較為「謙遜」的選擇，有趣的是一般人都會挑較窄版的戒環讓主鑽看起來更大，但艾瑪羅勃茲反其道而行，選了較厚的金環搭配圓鑽款式。





▲新娘佩戴De Beers Old Bond Street圓形明亮式鑽石戒指，戒圈上一排密釘鑲鑽石襯托中央主鑽。（圖／De Beers提供）

象徵圓滿的圓形明亮式切割鑽石，是最受新人歡迎的切割鑽石，若想彰顯設計感，可如艾瑪羅勃茲選擇在戒環上做變化。De Beers求婚戒系列中最具代表性的Old Bond Street圓形明亮式鑽石戒指，於戒圈上密釘鑲一排鑽石以襯托中央主鑽，更為閃耀；CHAUMET則以拿破崙皇室的徽章蜜蜂為靈感，創作Bee My Love系列鑽戒，戒環由拋光成光滑鏡面的蜂巢造型六邊形貴金屬構成，中央鑲嵌精選圓鑽，折射出迷人光芒。





▲CHAUMET Bee My Love明亮式切割鑽石戒指。（圖／CHAUMET提供）

海瑞溫斯頓（Harry Winston）HW Logo系列求婚戒，將品牌字母H與W融入設計中，字母以極細微密釘鑲嵌鑽石，立於圓形明亮式切工主鑽兩側，讓戒指從任一角度欣賞都能展現獨特美感，且兩個字母恰好呼應「Husband」（丈夫）與「Wife」（妻子），別具意義。





▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓HW Logo系列鑽石墜飾與Straightline鑽石項鍊，HW Logo系列極細微密釘鑲嵌訂婚鑽戒。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）





▲海瑞溫斯頓HW Logo系列以H與W字樣烘托圓形明亮式切割主鑽。