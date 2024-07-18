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張韶涵戴近300萬AP金錶好霸氣　名牌行頭少不了香奈兒、Dior項鍊

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▲▼張韶涵行頭 。（圖／翻攝IG）

▲張韶涵佩戴香奈兒項鍊、AP皇家橡樹系列雙擺輪鏤空錶出席活動。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手張韶涵在大陸發展事業有成，每回亮相總少不了名牌行頭，她近期最常曝光的亮晃晃金錶，正是經常一錶難求的瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼），由於她骨架纖細，錶徑37毫米的Royal Oak皇家橡樹系列雙擺輪鏤空玫瑰金鍊帶錶在她手上，格外搶眼。

▲▼張韶涵行頭 。（圖／翻攝IG）

▲張韶涵戴的AP皇家橡樹系列雙擺輪鏤空玫瑰金錶，約2,900,000元。（圖／翻攝AP官網）

張韶涵所戴的AP Royal Oak皇家橡樹系列雙擺輪鏤空玫瑰金鍊帶錶，特色是從面盤可直接欣賞集和諧美感與精準度於一身的機芯，每一個精心打磨的部件彰顯高級錶款的精緻工藝，因此身價非凡，近逼300萬元。

▲▼張韶涵行頭 。（圖／翻攝IG）

▲張韶涵佩戴Dior熱賣的Rose des Vents項鍊。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

除了熱愛名錶，張韶涵也收集不少香奈兒等名品項鍊，近日戴著76,000元Dior Rose des Vents縞瑪瑙玫瑰金項鍊出席活動，此系列珠寶設計靈感來自於Dior創辦人迪奧先生童年所居住別墅Granville的花園圖騰，以金質圓珠圍繞著點綴八芒星圖案的圓章設計著稱，大陸女星范冰冰收藏320萬元的奢華版項鍊。

▲▼張韶涵行頭 。（圖／翻攝IG）

▲Dior Rose des Vents縞瑪瑙玫瑰金項鍊，76,000元。（圖／翻攝Dior官網）

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關鍵字：

張韶涵, Dior, AP, Audemars Piguet, 愛彼

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