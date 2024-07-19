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錶上沒Logo還是認得出是亨利慕時　鏤空陀飛輪錶台北曝光

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▲▼亨利慕時，豪朗時 。（圖／公關照）

▲亨利慕時在寶鴻堂鐘表台北旗艦店設立期間限定快閃店。（圖／亨利慕時提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶亨利慕時（H. Moser & Cie.）刻意不彰顯Logo，而以獨特的錶殼、特殊的面盤等出色設計，擄獲收藏家的心，即起至7月30日於寶鴻堂鐘表台北旗艦店開設期間限定快閃店，展出年度話題錶款，焦點之作為極簡通透設計的疾速者陀飛輪鏤空腕錶，配備雙游絲的一分鐘陀飛輪宛如漂浮在半空中。

▲▼亨利慕時，豪朗時 。（圖／公關照）

▲亨利慕時疾速者陀飛輪鏤空腕錶，3,140,000元。

亨利慕時疾速者系列從高速列車汲取靈感，運動風外型成為品牌標誌性設計，除了陀飛輪鏤空錶，品牌於寶鴻堂還展出全球限量100只的疾速者圓柱陀飛輪鏤空腕錶Alpine限量版，完美體現品牌不強調Logo的作風，而是以合作夥伴Alpine Motorsports賽車隊的招牌藍色入設計，12時位置的時分盤、錶帶都點綴藍色；而最入門的開拓者大三針錶款也與眾不同，大膽採用錶界罕見的柑橘綠面盤搭配藍色橡膠錶帶，防水達120米，是休閒出遊的完美選擇。

▲▼亨利慕時，豪朗時 。（圖／公關照）

▲限量100只的亨利慕時疾速者圓柱陀飛輪鏤空腕錶Alpine限量版，3,446,000元。

▲▼亨利慕時，豪朗時 。（圖／公關照）

▲亨利慕時開拓者大三針柑橘綠概念腕錶，561,000元。

台灣鐘錶收藏家涉獵廣且深，獨立製錶品牌紛紛來台探路，專營獨立製錶品牌的SHH台北101頂級鐘錶概念店，日前展出HAUTLENCE（豪朗時）完整新作，包括以旋轉藍色球體顯示小時的SPHERE Series 1型號 BA80-ST00腕錶， 球體右側則為逆跳分鐘顯示，錶主可清楚觀察到齒輪傳動裝置在分針反跳歸零時的運作細節，更添賞玩樂趣。

▲▼亨利慕時，豪朗時 。（圖／公關照）

▲HAUTLENCE SPHERE Series 1型號BA80-ST00腕錶，2,620,000元。（圖／HAUTLENCE提供）

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關鍵字：

亨利慕時, H. Moser & Cie., HAUTLENCE, 豪朗時

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