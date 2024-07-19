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珠寶Line貼圖Q爆必收　海瑞溫斯頓太陽花女孩領銜

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▲▼Harry Winston,VCA 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓官方LINE推出限定Sunflower主題貼圖。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品LINE貼圖又有新選擇！珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以全新上市鑲嵌黃鑽與白鑽的向陽花卉Sunflower系列珠寶與腕錶為靈感，於品牌台灣LINE官方帳號推出期間限定Sunflower主題貼圖，8款貼圖以俏皮小女孩為主角，融入太陽花與鑽石意象，展現輕鬆愉快的夏日氛圍。

▲▼Harry Winston,VCA 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓官方LINE限定Sunflower主題貼圖融入太陽花與鑽石元素。

海瑞溫斯頓8款Sunflower主題LINE貼圖，呈現日常常用短句「Hello」、「Thank you」、「OK」與「Good Night」，與「加油」、「辛苦了」等打氣小語，以及能夠在特別時刻表露撒嬌和開心收到禮物的心情貼圖， 即日起至8月15日，透過連結https://maac.io/2Gays，即可擁有期間限定Sunflower主題貼圖，並與品牌LINE官方帳號成為好友。

▲▼Harry Winston,VCA 。（圖／公關照）

▲8款海瑞溫斯頓Sunflower主題貼圖展現愉悅的可愛氛圍。

▲▼Harry Winston,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓全新向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石項鍊、黃鑽鑽石耳環與戒指。

花卉也是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）重要的設計主題，當中Lucky Spring系列融合鈴蘭花蕾、綠葉、瓢蟲和梅花元素，採用玫瑰金鑲嵌白色珍珠母貝、縞瑪瑙和紅玉髓，款式包括耳環、項鍊、指間戒與手鍊，最華麗之作是結合15枚墜飾的長項鍊，交織出充滿生命力的春季景致。

▲▼Harry Winston,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒戴梵克雅寶Lucky Spring梅花耳環152,000元，Lucky Spring Between the Finger指間戒223,000元，15枚墜飾Lucky Spring長項鍊595,000元。（圖／梵克雅寶提供）

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關鍵字：

Line貼圖, 海瑞溫斯頓, Harry Winston, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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