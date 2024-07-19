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馬來西亞國王近億元「錶王」珠寶錶閃爆　名錶戴不完洩富豪身家

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▲▼馬來西亞國王PP 。（圖／翻攝IG）

▲馬來西亞國王蘇丹伊布拉欣佩戴PP價格近億元的Aquanaut Luce三問報時珠寶錶。（圖／翻攝officialsultanibrahim IG）

記者陳雅韻／台北報導

今年一月就任為馬來西亞第17任國王的蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim of Johor），是馬來西亞5年一任的國王中，最富有的一位，外界估計他身家超過千億元，也是唯一擁有軍隊的蘇丹，從他所戴的名錶可見他的驚人身家，近日他戴著「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，百達翡麗）為Aquanaut Luce女錶系列設計的第一款超複雜功能三問珠寶錶亮相，價值近逼1億元。

▲▼馬來西亞國王PP 。（圖／翻攝IG）

▲PP Aquanaut Luce編號5260/1455R三問報時珠寶錶，96,352,000元。（圖／翻攝PP官網）

65歲的馬來西亞國王蘇丹伊布拉欣，是赫赫有名的名車收藏家外，也是鐘錶愛好者，特別偏愛鑲嵌閃亮亮鑽石或寶石的複雜功能錶，他最新曝光的PP Aquanaut Luce編號5260/1455R三問報時珠寶錶，面盤上密鑲130顆重8.66克拉長形鑽石，錶圈、錶殼側邊與錶鍊運用隱形鑲嵌工藝鑲上799顆約45.05克拉長形切割彩色藍寶石，排出迷人的彩虹色調，內載代表頂級複雜工藝的三問功能R27自動上鍊機芯，是超級VIP才能向總部申請購買的珍罕款式。

▲▼馬來西亞國王PP 。（圖／翻攝IG）

▲PP Aquanaut Luce編號5260/1455R三問報時珠寶錶的錶殼側邊也鑲滿彩色寶石。（圖／翻攝PP官網）

▲▼馬來西亞國王PP 。（圖／翻攝IG）

▲馬來西亞國王蘇丹伊布拉欣也擁有HUBLOT複雜功能錶。（圖／翻攝officialsultanibrahim IG）

除了PP是心頭好，馬來西亞國王蘇丹伊布拉欣也收藏各品牌複雜功能錶款，曾戴著HUBLOT Big Bang MP-11 Power Reserve 14 Days Sapphire 45mm腕錶，能達到驚人的兩周動力儲存，歸功於品牌研發創新的機芯結構，將7個發條盒整合串聯在一起，呈現獨特的垂直構造，而藍寶石錶殼也跟著展現立體形狀，辨識度極高。

▲▼馬來西亞國王PP 。（圖／翻攝IG）

▲馬來西亞國王蘇丹伊布拉欣戴的HUBLOT Big Bang MP-11 Power Reserve 14 Days Sapphire 45mm腕錶，3,735,000元。（圖／HUBLOT提供）

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關鍵字：

馬來西亞國王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, HUBLOT

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