曾馨瑩背12萬LV包遊南法　曬「兒子視角」回眸一笑

▲曾馨瑩遊南法背度假風格的LV天然拉菲草手工鉤織包。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）愛妻曾馨瑩近日帶著3個兒女遊歐洲，足跡踏遍英國、法國，近日抵達南法濱海小鎮Plage des Marinieres，她曬出「兒子視角」的照片，只見頭戴棒球帽、身穿藍白直條紋襯衫的她回眸一笑，開心全寫在臉上，她背的127,000元LV（Louis Vuitton，路易威登）天然拉菲草手工鉤織而成包款，呼應輕鬆愜意的度假氛圍。





▲曾馨瑩背的LV By The Pool系列的OnTheGo MM拉菲草包，127,000元。（圖／翻攝LV官網）

曾馨瑩遊南法所背的LV By The Pool系列OnTheGo MM包，以100%天然拉菲草手工鉤織而成，鉚釘護角和包身的「Louis Vuitton Paris」圓形貼章均以牛皮製成，展現好質感，是夏日出遊的時髦選擇。





▲曾馨瑩背白色Dior Caro Top Handle小款相機包旅行。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

出遊包款首選容易收納又輕盈的設計，曾馨瑩遊英國時背著105,000元Dior Caro Top Handle小款相機包，包身裝飾品牌經典的藤格紋圖案，搭配可調整長短和可拆卸鍊帶配CD標誌鍊環，可拎亦可斜背的設計方便在旅程中不同場合轉換，相當實用。





▲Dior Caro Top Handle小款相機包，105,000元。（圖／翻攝Dior官網）