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昆凌花卉洋裝配頭巾遊南義　3寶媽青春模樣網讚「小女孩」

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▲▼昆凌,Jessica 。（圖／公關照）

▲昆凌造訪她收藏很久之地—義大利阿瑪菲海岸最有名的小鎮Positano。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

「天王嫂」昆凌夏季旅遊站站精彩，繼日前造訪杜拜、希臘，再轉往英國欣賞溫布頓網球賽男子單打決賽後，近日她抵達「自己收藏很久的地方」，附上背景為摩爾式建築物層層疊疊矗立於山崖邊的照片，讓人一眼就認出是義大利南部、被譽為「全世界最美的海岸線」的阿瑪菲海岸知名小鎮Positano，巧的是南韓女星潔西卡（Jessica，鄭秀妍）近期也造訪此處，兩人頻頻分享旅遊照，羨煞網友。

▲▼昆凌,Jessica 。（圖／公關照）

▲昆凌身穿南義大風情洋裝從車子天窗探出頭來，宛如拍時尚大片。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

昆凌成功圓夢遊南義阿瑪菲海岸，穿搭格外用心，選穿南義風格藍色花紋洋裝，上面點綴黃色與粉紅圖案花卉，她同時綁上相同圖騰的頭巾，洋溢熱情魅力，她不僅以舉世聞名摩爾式建築物為背景留影，她還從車子天窗探出頭拍照，在盛開的九重葛襯托下，每一張照片都像在拍時尚大片，網友一致認為3寶媽根本像「小女孩」。

▲▼昆凌,Jessica 。（圖／公關照）

▲潔西卡遊卡布里島，穿泳裝乘船拍美照。（圖／翻攝jessica.syj IG）

韓星潔西卡近日也到南義度假，入住阿瑪菲海岸五星級卡魯索酒店－阿瑪菲海岸貝夢德酒店，飯店成為她的取景勝地，換穿浮誇的兩截式蓬裙裝、仙氣的透紗裙、南義風格的花卉洋裝拍美照，此外，她還乘船遊卡布里島，身穿泳裝在遊艇上大秀長腿，配上碧海藍天更加吸睛。

▲▼昆凌,Jessica 。（圖／公關照）

▲潔西卡身穿兩截式蓬裙裝，於阿瑪菲海岸著名五星卡魯索酒店－阿瑪菲海岸貝夢德酒店留影。（圖／翻攝jessica.syj IG）

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關鍵字：

昆凌, Jessica, 潔西卡

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