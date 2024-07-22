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LV大戶摩納哥王妃訂新衣　白色露肩禮服美翻

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▲▼夏琳王妃 。（圖／翻攝IG）

▲摩納哥親王阿爾貝二世（中）與夏琳王妃（右）出席紅十字會晚宴。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

歐洲王室成員出席公開場合，多以平價混搭精品，或重複曝光服裝為主，但摩納哥夏琳王妃每回亮相的服裝，幾乎都是一線大牌的作品，尤其對法國精品龍頭品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）相當傾心，近日她偕同夫婿摩納哥親王阿爾貝二世參加紅十字會晚宴，當晚所穿的白色禮服正是向LV訂製的新款，露肩平口的俐落剪裁，大獲好評。

▲▼夏琳王妃 。（圖／翻攝IG）

▲夏琳王妃穿LV訂製禮服搭LV Minaudiere Bijou晚宴包，耳際的GRAFF黃鑽與白鑽耳環閃閃發亮。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

南非奧運游泳代表隊出身的夏琳王妃，身高177公分，駕馭起禮服毫不費力，唯肩膀骨架較大，若選錯衣服容易凸顯缺點。但這回所穿的LV白色訂製禮服，完美展現她的身材優勢，腰部還繫上金色腰帶，顯得更有個性，她同時搭配LV Minaudiere Bijou晚宴包，而她的髮型也做改變，刻意以波浪微捲的復古髮型，配上英國珠寶商GRAFF閃閃發亮的黃鑽與白鑽耳環，更為吸睛。

▲▼夏琳王妃 。（圖／翻攝IG）

▲夏琳王妃身穿約10萬元的ELIE SAAB紅色連身褲裝，相當亮眼。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

除了隆重的晚宴造型，夏琳王妃的日間裝扮也很有看頭，日前出席奧運相關活動，選穿黎巴嫩設計師品牌ELIE SAAB紅色深V剪裁連身褲裝，褲子為喇叭褲線條，而胸前點綴一個品牌LOGO金屬裝飾，無須多餘首飾，單穿看起來時髦極了。

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關鍵字：

摩納哥, 夏琳王妃, LV, Louis Vuitton, 路易威登, ELIE SAAB

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