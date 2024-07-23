極限運動好手設計Swatch　衝浪巨星錶上秀夏威夷之美

▲Swatch與夏威夷出身的衝浪好手Coco Ho攜手打造的 SKIN IRONY 腕錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch自1989年成立Swatch Proteam，一直支持雙板滑雪、單板滑雪、登山車、BMX、沙灘排球、衝浪及滑板等7種極限運動的運動員，今年更進一步，與5位在各自領域居領導地位的頂尖選手合作，打造第一個Swatch PROTEAM系列腕錶，當中出身夏威夷的衝浪界巨星Coco Ho，就將故鄉的美麗海濱景致濃縮至與Swatch聯手創作的COCO HO BLU腕錶中，金色超薄不鏽鋼錶殼搭配虹光面盤，並點綴綠松石色細節，配上珠光效果錶帶，迷人極了。





▲Swatch COCO HO BLU腕錶，6,600元。

BMX極限單車平地花式運動好手Matthias Dandois與職業自由花式登山車手Sam Pilgrim，則不約而同將愛車的輪子圖案放上Swatch面盤，反映他們對自身專業運動的熱愛；加拿大滑板明星Andy Anderson與Swatch合作錶款則呈現對比的黃黑配色，錶帶上消防栓網絡的滿版印花，代表他在世界各地最喜歡的滑板地點，每一個小細節都展現運動員的特色與成就。





▲BMX 極限單車平地花式運動巨星Matthias Dandois與Swatch合作設計腕錶。





▲SWATCH G-TURN腕錶金色面盤飾以輪胎紋，4,850元。





▲加拿大滑板明星Andy Anderson佩戴亮黃色的Swatch TIME WITH ANDY ANDERSON腕錶，3,800元。





▲Swatch與職業自由花式登山車手Sam Pilgrim創作的THE PILGRIM TREAD ON IT腕錶面盤猶如輪胎，4,500元。

CASIO則與海洋運動緊密相連，今夏與保護珊瑚的非營利組織Aqua Planet合作，以棲息在CASIO珊瑚田附近的五線葉鰕虎魚為靈感設計粉色的BA-110AQ-4A腕錶，面盤飾有五線葉鰕虎魚的剪影，營造魚兒穿梭在珊瑚的景致；此外， BABY-G歡慶30周年，特別與女性運動品牌ROXY攜手，以夏日衝浪為主題創作聯名錶BGD-565RX-2，外觀設計上融入太陽、海浪與衝浪板舵等元素，當LED背光燈開啟時ROXY的logo會出現在螢幕上，具100米防水，可盡情享受海濱時光。





▲BABY-G與保育珊瑚礁機構Aqua Planet合作，推出粉色BA-110AQ-4A腕錶4,200元。（圖／CASIO提供，以下同）





▲模特兒戴BABY-G與ROXY以在夏日衝浪為主題打造的聯名錶BGD-565RX-2，3,500元。