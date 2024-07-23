fb ig video ETtoday search mobile

極限運動好手設計Swatch　衝浪巨星錶上秀夏威夷之美

>

▲▼Swatch,Casio 。（圖／公關照）

▲Swatch與夏威夷出身的衝浪好手Coco Ho攜手打造的 SKIN IRONY 腕錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch自1989年成立Swatch Proteam，一直支持雙板滑雪、單板滑雪、登山車、BMX、沙灘排球、衝浪及滑板等7種極限運動的運動員，今年更進一步，與5位在各自領域居領導地位的頂尖選手合作，打造第一個Swatch PROTEAM系列腕錶，當中出身夏威夷的衝浪界巨星Coco Ho，就將故鄉的美麗海濱景致濃縮至與Swatch聯手創作的COCO HO BLU腕錶中，金色超薄不鏽鋼錶殼搭配虹光面盤，並點綴綠松石色細節，配上珠光效果錶帶，迷人極了。

▲▼Swatch,Casio 。（圖／公關照）

▲Swatch COCO HO BLU腕錶，6,600元。

BMX極限單車平地花式運動好手Matthias Dandois與職業自由花式登山車手Sam Pilgrim，則不約而同將愛車的輪子圖案放上Swatch面盤，反映他們對自身專業運動的熱愛；加拿大滑板明星Andy Anderson與Swatch合作錶款則呈現對比的黃黑配色，錶帶上消防栓網絡的滿版印花，代表他在世界各地最喜歡的滑板地點，每一個小細節都展現運動員的特色與成就。

▲▼Swatch,Casio 。（圖／公關照）

▲BMX 極限單車平地花式運動巨星Matthias Dandois與Swatch合作設計腕錶。

▲▼Swatch,Casio 。（圖／公關照）

▲SWATCH G-TURN腕錶金色面盤飾以輪胎紋，4,850元。

▲▼Swatch,Casio 。（圖／公關照）

▲加拿大滑板明星Andy Anderson佩戴亮黃色的Swatch TIME WITH ANDY ANDERSON腕錶，3,800元。

▲▼Swatch,Casio 。（圖／公關照）

▲Swatch與職業自由花式登山車手Sam Pilgrim創作的THE PILGRIM TREAD ON IT腕錶面盤猶如輪胎，4,500元。

CASIO則與海洋運動緊密相連，今夏與保護珊瑚的非營利組織Aqua Planet合作，以棲息在CASIO珊瑚田附近的五線葉鰕虎魚為靈感設計粉色的BA-110AQ-4A腕錶，面盤飾有五線葉鰕虎魚的剪影，營造魚兒穿梭在珊瑚的景致；此外， BABY-G歡慶30周年，特別與女性運動品牌ROXY攜手，以夏日衝浪為主題創作聯名錶BGD-565RX-2，外觀設計上融入太陽、海浪與衝浪板舵等元素，當LED背光燈開啟時ROXY的logo會出現在螢幕上，具100米防水，可盡情享受海濱時光。

▲▼Swatch,Casio 。（圖／公關照）

▲BABY-G與保育珊瑚礁機構Aqua Planet合作，推出粉色BA-110AQ-4A腕錶4,200元。（圖／CASIO提供，以下同）

▲▼Swatch,Casio 。（圖／公關照）

▲模特兒戴BABY-G與ROXY以在夏日衝浪為主題打造的聯名錶BGD-565RX-2，3,500元。

►Swatch父親節錶Q爆　《辛普森家庭》老爸披No.1綬帶當主角

►BABY-G海洋風聯名錶外型價格都甜　5000元內入手安心戲水
 

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字：

Swatch, CASIO, Baby-G

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa公仔撒滿地洩童心　高貴版LV娃娃包上搶鏡

Lisa公仔撒滿地洩童心　高貴版LV娃娃包上搶鏡

LV大戶摩納哥王妃訂新衣　白色露肩禮服美翻

LV大戶摩納哥王妃訂新衣　白色露肩禮服美翻

昆凌花卉洋裝配頭巾遊南義　3寶媽青春模樣網讚「小女孩」

昆凌花卉洋裝配頭巾遊南義　3寶媽青春模樣網讚「小女孩」

舊牙刷別丟　沾沙拉脫輕刷鍊帶錶清潔溜溜 馬來西亞國王近億元「錶王」珠寶錶閃爆　名錶戴不完洩富豪身家 錶上沒Logo還是認得出是亨利慕時　鏤空陀飛輪錶台北曝光 亮珠寶／艾瑪羅勃茲被600萬求婚戒套牢　圓鑽配寬版金環好時髦 約旦最美王儲妃孕婦裝款款出色　最愛好質感長洋裝 周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲 施華洛世奇培育鑽石頂級款登台　百萬大作奧斯卡影后最愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面