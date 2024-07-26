金高銀為香奈兒秘密來台　穿優雅黑裝與劉嘉玲同框賞珠寶

▲金高銀（左起）、許瑋甯、桂綸鎂、劉嘉玲與茱蒂蒙瓊查容蘇參觀香奈兒Sport頂級珠寶展。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）《SPORT》亞太區頂級珠寶展於台北登場，除了精彩新作坐鎮，令人驚喜的是未對外公開的名人場除了有品牌大使桂綸鎂與許瑋甯、品牌好友9m88、李沐、王渝屏和王渝萱親臨現場，南韓女星金高銀、泰國女星茱蒂蒙瓊查容蘇與劉嘉玲也都秘密來台捧場，難得現身台北的金高銀身穿高領黑色洋裝搭配香奈兒鑽石項鍊與戒指，氣質優雅，可惜不是公開行程，粉絲無緣一睹風采。





▲金高銀以高領黑色洋裝搭配香奈兒鑽石項鍊與戒指，流露優雅氣息。





▲劉嘉玲特別來台欣賞香奈兒Sport頂級珠寶。

讓海內外明星來台欣賞的香奈兒Sport系列頂級珠寶，源起自品牌強調律動感的運動精神，早在1921年就深植在DNA中，當時嘉柏麗香奈於自己的高級訂製品牌旗下成立製作「運動元素」的服飾工作坊，今日則轉化為華麗珠寶，融入數字5、鑲嵌在徽章裡的獅子、象徵勝利的星形等符碼，更首次將「CHANEL」標誌以鏤空設計呈現於頂級珠寶作品之中；而工藝亦有全新突破，汲取運動裝備的快速開關組件元素設計出實體搭扣，讓過往頂級珠寶隱藏式的搭扣變成漂亮裝飾的一部分，例如品牌經典2.55包的旋轉扣、數字5形狀的登山扣全躍上了項鍊。





▲茱蒂蒙瓊查容蘇對著鏡頭露出甜美笑容。

▲香奈兒Sport頂級珠寶展將展間打造成運動場。



▲此次香奈兒珠寶展全場最高價的Graphic Line可轉換戒指，主石為17.18克拉枕形切割藍寶石，296,178,000元。

▲香奈兒首度將2.55包的鎖扣融入頂級珠寶設計中，創作精巧的Quilted 2.55項鍊。

而鏤空設計的高性能運動布料也賦予香奈兒菱格紋圖騰嶄新面貌，於Sport系列珠寶呈現如柔軟網布設計，並巧妙將運動服抽繩轉化成管狀鍊條（tube chain）。此外，也大膽採用頂級珠寶首見的材質鋁、碳纖維，展現運動風與輕盈特色。全場最高價之作為Graphic Line系列鑲嵌17.18克拉枕形切割喀什米爾藍寶石戒指，可變化出3種佩戴法，價格近逼3億元。

▲香奈兒將運動針織衫抽繩巧妙設計成華麗的Sweater項鍊，34,294,000元。

▲香奈兒靈感源自滑鍊的Gold Slider耳環。

▲CHANEL Print Lion胸針，9,977,000元。

寶格麗（BVLGARI）日前則在北京啓皓藝術館，為歡慶品牌Serpenti 75周年規劃的「Serpenti Factory」藝術企劃揭幕，對外開放至8月18日，共展出18件藝術家以Serpenti為靈感創作的藝術品，並展出靈蛇造型的古董珠寶與當代新作，此外，由於北京啓皓藝術館由日本建築大師安藤忠雄所設計，寶格麗特別與他跨界合作，以四季為主題創作Serpenti Tubogas安藤忠雄限量腕錶，面盤運用綠色砂金石、虎眼石以及白色或粉色珍珠母貝彰顯四季變化。





▲寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席於北京舉辦的「寶格麗SERPENTI系列傳世蛻變」珍藏藝術展。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗Serpenti Aquamarine Dive海藍之夢頂級彩寶項鍊。

▲寶格麗Serpenti Floral Embrace花間靈蛇頂級彩寶項鍊。





▲寶格麗Serpenti Tubogas與安藤忠雄聯名限量腕錶夏季款。