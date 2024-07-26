莎莉賽隆希臘女神造型降臨奧運賽前派對　LVMH集團少奶奶腹肌吸睛

▲莎莉賽隆出席奧運賽前派對，身穿白色斜肩禮服配Dior珠寶與手拿包宛如希臘女神。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

2024巴黎奧運開幕式將於法國時間7月26日晚間7時30分揭幕（台灣時間7月27日凌晨1時30分），本屆奧運主要贊助商LVMH集團旗下的路易威登藝術基金會（The Fondation Louis Vuitton），25日特別舉辦奧運賽前派對「Prelude to the Olympics」，邀請巨星、名流同歡，奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）身穿Dior高級訂製服系列白色斜肩短洋裝露招牌長腿亮相，肩上垂墜及地的拖曳設計更顯優雅，配上Dior玫瑰鑽石珠寶與手拿包，宛若希臘女神降臨。





▲千黛亞一襲LV黑色禮服閃閃動人。（圖／路透社）

時尚圈寵兒千黛亞（Zendaya）也是座上賓，她穿LV黑色細肩帶禮服參加派對，禮服上的閃閃綴飾讓她在行走之間閃閃動人；同場的退役網球名將小威廉斯（Serena Williams）也是全套LV造型，身穿黑色俐落褲裝搭配硬箱小包很帥氣。





▲退役網球名將小威廉斯全套LV裝扮現身派對。（圖／路透社）

LVMH集團長公子、負責巴黎奧運計畫的Antoine Arnault，則與超模妻子Natalia Vodianowa一同出席派對，身為LVMH集團少奶奶的Natalia Vodianowa就是集團最佳代言人，戴著Tiffany & Co. 與菲董Pharrell Williams聯手推出首Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶、拎著LV包全是自家集團設計，而亮片挖洞禮服讓她露出緊實腹肌，也很吸睛。

▲LVMH集團長公子Antoine Arnault（左）與超模妻子Natalia Vodianowa連袂出席。（圖／路透社）