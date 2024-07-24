Melody挖到買1年忘記穿的愛馬仕涼鞋　點名今夏最愛鞋款

▲Melody夏日穿搭風格清新，搭配Max Mara草帽增添度假氣息。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星Melody（殷悅）日前遊南法，身心靈都獲得充分的休息與滿足，她也完美示範夏季出遊的時尚穿搭，以白色、藍色等清新色調為主，選穿涼爽的短版上衣與短褲，或者省去搭配煩惱的一件式洋裝就能輕鬆出遊，至於鞋款，則穿舒服的涼鞋或小白鞋，近日她還在鞋櫃挖到寶，是購入後忘了穿的愛馬仕（HERMÈS）約28,400元的Chypre涼鞋。





▲Melody清理鞋櫃挖出驚喜，翻出買了一年多的愛馬仕Chypre涼鞋。（圖／翻攝melodykliu IG）

都說女人的鞋櫃永遠少一雙鞋，買多了可能還忘了新鞋的存在，Melody就真真切切忘了已買了一年多的愛馬仕涼鞋，開箱後點名此款結合丹寧與皮革的涼鞋會是她夏季的最愛，附上穿著新鞋的美腿照吸睛。

▲Melody日前遊南法，斜背義大利精品品牌Loro Piana約190,000元的鴕鳥皮Extra Pocket包。（圖／翻攝melodykliu IG）

夏季出遊除了美鞋相伴，還要有輕巧的包款相隨，Melody日前遊南法，即背著義大利精品品牌Loro Piana要價約19萬元的Extra Pocket鴕鳥皮包，可愛的方形包身採拉鍊設計確保旅行的安全性，且可斜背亦可手拎，相當實用。





▲Loro Piana鴕鳥皮Extra Pocket包亦可手拎，小巧可愛。（圖／翻攝melodykliu IG）