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Lisa跨坐LV百萬硬箱帥翻　擒品牌大使榮銜當帶貨王

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▲▼Lisa 。（圖／公關照）

▲LV宣布Lisa成為品牌大使。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

毫無懸念，LV（Louis Vuitton，路易威登）今（23日）終於宣布南韓夯團BLACKPINK泰籍成員Lisa成為品牌大使，同步釋出她為品牌拍攝的形象大片，她以齊瀏海妹妹頭的超長髮造型入鏡，連換多套LV新裝展現時髦韻味，其中一套她身穿丹寧外套與長褲配靴子，跨坐在百萬元的LV經典硬箱上，瀟灑模樣帥極了！

▲▼Lisa 。（圖／公關照）

▲Lisa身穿丹寧裝配靴子，跨坐在LV經典硬箱上。

Lisa多年來與精品龍頭LVMH集團關係緊密，最初是集團旗下CELINE大使，也擒下寶格麗（BVLGARI）大使榮銜，還二度與寶格麗合作設計Lisa聯名限量錶，加上又與LVMH集團三公子、集團鐘錶部門總裁Frédéric Arnault爆出緋聞，開始戴集團中TAG Heuer、HUBLOT名錶，讓人好奇她是否已成為全集團的精品最佳代言人。

▲▼Lisa 。（圖／公關照）

▲▼Lisa 。（圖／公關照）

▲Lisa未來會與LV擦出什麼新火花，令粉絲期待。

不過可以肯定的是Lisa已告別CELINE，轉向LVMH集團龍頭品牌LV的懷抱，品牌女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière表示：「我非常高興歡迎Lisa成為路易威登品牌大使，她的身上有一股大膽創新的精神和魅力，十分令我折服。她的音樂和時尚一樣大膽又富有創意，能夠陪伴她踏上這段旅程是我的榮幸。」未來雙方會擦出什麼時尚火花，令粉絲相當期待。

▲▼Lisa 。（圖／公關照）

▲Lisa與寶格麗合作多年，雙方共同設計聯名錶。（圖／翻攝BVLGARI IG）

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關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, 寶格麗, BVLGARI, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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