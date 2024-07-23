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火辣版死侍現身　「花邊教主」性感褲裝致敬老公經典角色

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▲▼花邊教主與Gigi Hadid 。（圖／路透社）

▲身穿Versace訂製服向「死侍」經典造型致敬的布蕾克萊芙莉（左），與穿miu miu的超模吉吉哈蒂德在紅毯上搶盡風頭。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

由萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與休傑克曼（Hugh Jackman）主演的漫威電影《死侍與金剛狼》（Deadpool & Wolverine），22日於紐約舉辦首映會，「死侍」萊恩雷諾斯老婆「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）愛相隨，特別向Versace訂製紅色緊身裝登上紅毯，眼尖的影迷領略到她的用心，直呼：「火辣版的死侍來了！」

與老公萊恩雷諾斯感情甜蜜蜜的布蕾克萊芙莉，為力挺老公新片，向合作多年的Versace提議製作向死侍經典造型致敬的服裝，品牌於是為她量身打造紅色緊身連身褲裝，綴以黑色藤蔓花紋，領口則是U字剪裁，讓她露香肩又露事業線，性感指數破表，果然是演藝圈赫赫有名的4寶辣媽，風頭完全蓋過穿西裝的正牌死侍老公。

▲▼花邊教主與Gigi Hadid 。（圖／路透社）

▲萊恩雷諾斯（左起）、布蕾克萊芙莉、吉吉哈蒂德與休傑克曼在《死侍與金剛狼》紐約首映會上合體。（圖／路透社）

《死侍與金剛狼》紐約首映會上的另一位辣媽，則是超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），她身穿亮眼的黃色miu miu兩截式裙裝，裙子還穿成超低腰露出一截黑色小褲褲的褲頭，她和布蕾克萊芙莉開心在紅毯上合影，成為當晚兩大焦點。

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關鍵字：

花邊教主, 死侍, 吉吉哈蒂德, 布蕾克萊芙莉

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