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汶萊王子妃低調套裝竟是46萬香奈兒　最愛拎Dior「黛妃包」

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▲▼汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊馬丁王子（右）與王子妃Anisha出席東方畫展開幕活動。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊航空創辦人孫女Anisha Isa Kalebic今年嫁入汶萊王室，成為「地表擁有最多勞斯萊斯的人」蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）的媳婦，她每回隨著老公、被譽為「亞洲最帥王子」的馬丁王子出席公開場合，看似低調的服裝其實都大有來頭，傳統服飾必定別上巨大鑽石胸針或搭配項鍊，西式套裝則是數十萬元的香奈兒（CHANEL）新裝，而最常見的包款則是Dior「黛妃包」，曾拎過約80萬元的鱷魚皮款式。

▲▼汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲▼DIor 。（圖／公關照）

▲身穿全套香奈兒裝的王子妃Anisha仔細欣賞畫作，手拎Dior約210,000元Lady Dior Cannage籐格紋黑色提包中型款。（圖／翻攝tmski IG、翻攝Dior官網）

出身豪門又嫁給巨富王室的汶萊王子妃Anisha，日前與老公馬丁王子參觀東方藝術展覽，身穿海軍藍色外套與長褲顯得沉穩內斂，唯斜紋軟呢外套扣子與口袋上的雙C Logo，透露了此套服裝來自香奈兒，總價超過46萬元。

▲▼汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲Anisha擁有多款Dior「黛妃包」，曾以灰紫色傳統服飾搭配約80萬元起的鱷魚皮材質Lady Dior包。（圖／翻攝tmski IG）

汶萊王子妃Anisha不僅服裝出自法國一線精品，包款亦是名家之作，出席公開場合最常拎黛安娜王妃生前最愛使用而得名的Dior「黛妃包」Lady Dior，且她不只收藏一款，曾曝光最經典的黑色牛皮款，以及灰色鱷魚皮製的奢華版Lady Dior包。
 

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關鍵字：

汶萊王子馬丁, Dior, CHANEL, 香奈兒

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