《富比士》揭曉10大時尚巴黎奧運進場服　中華隊列名單首位

▲台灣設計師周裕穎（中）打造巴黎奧運中華隊進場服。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運將於26日開幕，各國均已搶先公布奧運進場服，先在時尚領域較量一番，美國媒體《富比士》（Forbes）特別盤點10大最有型的設計，雖然沒有排名次，但由台灣設計師周裕穎與多位藝術家合作的中華隊進場服，被列在盤點文的第一位，讓大眾看見台灣的時尚力。





▲巴黎奧運中華隊進場服融入「山」、「海」、「城」、「原」等元素，搭配纏花工藝師林佩瑩製作國花梅花、油菜花胸針。

二度為奧運中華台北隊進場服操刀設計的周裕穎，此次以中華奧運會徽原色為基調，融入「山」、「海」、「城」、「原」等元素，採用藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為布料印花，並邀請文字設計師林國慶打造的「Chinese Taipei」翻轉字進行的排列，為其注入「扭轉乾坤」的意涵，再請纏花工藝師林佩瑩製作國花梅花、油菜花胸針，別在西裝上增添亮點。





▲蒙古品牌Michel & Amazonka融合蒙古傳統服飾的奧運服大獲好評。（圖／翻攝MICHELAMAZONKA IG）

《富比士》選出的10大時尚奧運進場服除了中華隊，還有蒙古、海地、加拿大、美國、獅子山共和國、法國、英國、荷蘭與澳洲，除獅子山共和國是由運動品牌Adidas與倫敦時尚品牌Labrum合作設計，其他國家代表隊服裝都是由當地設計師或運動品牌操刀，結合文化元素或傳統手工藝凸顯在地特色。當中Michel & Amazonka設計的蒙古隊服，以傳統服飾「德勒（deel）」為樣本，採用蒙古弓箭手袖，並選用蒙古國旗中的藍、黃、紅為點綴色調，成為巴黎奧運討論度最高的進場服。

▲海地裔義大利籍設計師Stella Jean操刀設計海地奧運進場服，結合海地傳統織布工藝。（圖／翻攝stellajean_sj_IG）





▲LULULEMON打造的加拿大奧運隊服充滿朝氣。（圖／翻攝LULULEMON IG）





▲Ralph Lauren設計的美國隊服呈現品牌的經典輪廓。（圖／翻攝ralphlauren IG）

▲Adidas與倫敦時尚品牌Labrum合作為獅子山共和國設計奧運隊服。（圖／翻攝Labrum IG）





▲LVMH集團旗下品牌Berluti結合訂製西服概念創作地主國法國隊服。（圖／翻攝berluti IG）





▲英國品牌Ben Sherman第三度打造英國隊奧運進場服，展現青春活力。（圖／翻攝Ben Sherman IG）





▲The New Originals為荷蘭隊打造休閒感的國家代表色橘色進場服。（圖／翻攝The New Originals IG）





▲澳洲隊奧運進場服由SPORTSCRAFT設計，結合澳洲海洋、森林元素。（圖／翻攝SPORTSCRAFT）