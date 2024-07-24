「貝嫂」勾貝克漢脖子秀「鴿子蛋」鑽戒　貴婦派頭還有愛馬仕包

▲貝克漢與老婆維多利亞在法國度假，維多利亞的「鴿子蛋」大鑽戒與愛馬仕凱莉包很吸睛。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢與「貝嫂」維多利亞貝克漢挺過婚姻中的風風雨雨，日前歡慶結婚25周年，近日又攜手到法國度假，美好的體驗讓貝克漢忍不住打卡，訴說Domaine de Peretti della Rocca飯店戶外用餐令他驚豔，照片只見維多利亞貝克漢勾著他的脖子，亮出超過10克拉的「鴿子蛋」大鑽戒，餐桌上擺著愛馬仕（Hermès）凱莉包也跟著搶鏡。

貝克漢1998年以一只馬眼形切割鑽戒向維多利亞求婚成功，結婚25年以來至少送上15只大克拉數的白鑽戒、粉紅鑽戒、紅寶石戒等「婚戒」，特別是白鑽戒指幾乎囊括各種花式車工，推估總值數億元。此次維多利亞遊法國所戴的橢圓形切割鑽戒，目測也超過10克拉，配上極細戒環更顯碩大。





▲羅密歐與媽媽維多利亞貝克漢在船上玩，兩人都戴PP Nautilus系列金錶。（圖／翻攝romeobeckham IG）

不僅熱愛巨鑽，維多利亞也收藏不少名錶，尤其獨鍾「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）高級運動錶代表作Nautilus系列金錶，還恰好與次子羅密歐（Romeo Beckham）撞了同款。







▲PP Nautilus型號7118/1R腕錶，1,889,000元。（圖／翻攝PP官網）