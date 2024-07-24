楊謹華迷你裙配長靴又辣又帥　老公忙拍遊日美照甜蜜蜜

▲楊謹華遊福岡，穿黑洋裝配大陸品牌Ice Dust長靴。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星楊謹華上半年挑戰當唱跳歌手，錄製大陸知名競演節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》），近期終於可以暫緩工作腳步，與老公Ben、朋友一起到日本福岡旅行，她的旅行行頭不馬虎，穿著迷你裙配長靴，又辣又帥，2款總值逾24萬包款則出自義大利編織皮革聞名的Bottega Veneta，而老公Ben則默默在旁為她拍攝看展逛街、喝咖啡的美照，結婚6年感情甜蜜蜜。





▲楊謹華拎Bottega Veneta皮革編織Long Clutch Andiamo手拿包92,000元。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

楊謹華的日本行開心自在，她透露旅伴對了什麼都對了，即使日行1萬步也不嫌累。她分享旅行美照，每一套露美腿的迷你裙裝，她都搭配大陸品牌Ice Dust長靴，為整體造型增添個性美。





▲楊謹華與老公Ben（右）開心遊日本。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）





▲Ben（右）貼心捕捉楊謹華看展的模樣。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

而此行楊謹華曝光的包款都是義大利品牌Bottega Veneta之作，包括92,000元的Long Clutch Andiamo黑色手拿包、152,500元的酒紅色Kalimero Città包，兩款設計均採用品牌經典的皮革編織工藝，她還在肩背的Kalimero Città包上掛著可愛的笑臉掛飾，洩露少女心。





▲楊謹華背著152,500元Bottega Veneta酒紅色Kalimero Città編織包旅行，上面掛著可愛吊飾。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）