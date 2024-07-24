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Swatch與歐米茄聯名藍月錶　8月期間限定下午5時才販售

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▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Bioceramic MoonSwatchMISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE藍月腕 錶，9,900元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名登月錶再推新作，慶祝今年第一個超級藍月將於8月19日登場，以及呼應夏日海濱度假的歡樂氣氛，打造藍色款的Bioceramic MoonSwatchMISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE藍月腕錶，開賣的時間很特別，僅在8月1日至8月19日（滿月日）下午5時後的藍色時刻於台北101門市期間限定販售。

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Swatch藍月錶2時位置呈現深邃星空為背景並使用多種藍色色調的月相盤。

具計時碼錶功能的Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE藍月腕錶，亮點在2時方向設置以深邃星空為背景並使用多種藍色調的月相盤，而錶殼背面刻有任務宣言，電池蓋上亦有一輪蔚藍的月亮，搭配可用於專業太空服的藍色VELCRO® 錶帶，彰顯藍月主題。

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸專業登月錶55年前隨阿波羅11號的太空人登月，成為了第一款登上月球的腕錶。（圖／歐米茄提供）

歐米茄近期則歡慶超霸錶首次登月55周年，回顧這段輝煌歷史，歐米茄超霸系列腕錶在1965年3月1日被NASA宣布為「所有載人太空任務的飛行認證」腕錶，歐米茄成為NASA載人太空飛行計劃的唯一腕錶供應商，1969年7月21日隨著阿波羅11號太空人阿姆斯壯與艾德林踏上月球表面，超霸登月錶成為第一款登上月球的腕錶。

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關鍵字：

Swatch, OMEGA, 歐米茄

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