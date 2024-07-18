萬寶龍奧運筆紀念兩屆奧運　筆尖刻擲標槍、滑雪跳台選手英姿

▲萬寶龍大師傑作x奧林匹克傳承系列書寫工具。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運將於7月26日揭開序幕，慶祝經典書寫工具誕生百年的萬寶龍（Montblanc），以1924年巴黎奧運以及在白朗峰山腳的霞慕尼舉行的首屆冬季奧運會為主題，創作大師傑作x奧林匹克傳承系列書寫工具，當中最亮眼的暖紅色鋼筆為巴黎1924特別款，此色調是當年奧運官方色調，筆尖飾有擲標槍運動員圖案，呼應當時海報視覺。





▲萬寶龍大師傑作x奧林匹克傳承系列巴黎1924特別款LeGrand鋼筆，30,900元。

萬寶龍大師傑作x奧林匹克傳承系列霞慕尼1924特別款，共有Classique、Doué、Solitaire等3款，均備有鋼筆、原子筆和鋼珠筆。珍貴樹脂製作的Classique筆具的特色是採用霞慕尼冬季奧運會官方藍灰色，結合珍貴樹脂筆身與鍍鉑金筆蓋的Doué筆蓋上鐫刻霞慕尼山谷的山景，整只筆鍍上鉑金的Solitaire也飾以相同景致，更吸睛是筆尖上飾有跳台滑雪運動員圖案，源自當年冬奧的平面設計作品。此系列同時推出專屬墨水與筆記本，讓奧運特別款收藏更為完整。





▲萬寶龍大師傑作奧林匹克傳承系列霞慕尼1924特別款Doué鋼筆，41,400元。





▲萬寶龍大師傑作奧林匹克傳承系列霞慕尼1924特別款Solitarie鋼筆，68,500元。





▲萬寶龍大師傑作x奧林匹克傳承系列巴黎1924特別款#146筆記本，2,800元。

法國時尚品牌BALENCIAGA搶搭巴黎奧運的旅遊熱潮，推出Souvenir Shop系列，品牌施展幽默，以巴黎街頭隨處可見的紀念品轉化為時尚小物，打造「I love Paris」服裝、包款、杯子、磁鐵等，讓專屬BALENCIAGA製造的搞怪單品，成為最時髦紀念品。





▲BALENCIAGA也搭上巴黎奧運的旅遊熱潮，推出Souvenir Shop系列。（圖／BALENCIAGA提供，以下同）





▲BALENCIAGA法國麵包、門牌與艾菲爾鐵塔造型磁鐵令人莞爾。