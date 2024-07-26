亮珠寶／問號項鍊兩面戴都美　Boucheron經典獻驚喜

▲模特兒佩戴Boucheron可雙面戴的Goutte問號項鍊，鑲嵌9顆糖果式切割與1顆梨形切割紅碧璽、水晶、鑽石。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron赫赫有名的問號項鍊，源起自Frédéric Boucheron於1879年創作出一條無須他人幫忙、女性得以自由穿戴的無鎖扣項鍊，在1889年巴黎世界博覽會上問號項鍊更榮獲大獎肯定，最初打造的30條項鍊迅速被俄羅斯皇室、美國產業巨擘收藏，時至今日品牌仍為此經典設計不斷注入新意，最新力作Goutte問號項鍊採雙面皆可佩戴的設計，令人驚喜。

▲將Boucheron Goutte問號項鍊反過來戴，訂製切割的水晶在密鑲鑽石襯托下更為耀眼。

Boucheron別出心裁的Goutte雙面問號項鍊創意來自品牌全球總裁 Hélène Poulit-Duquesne，歷經多年研發終於開創獨家訂製系統，只需一個簡單的動作即可將項鍊反轉，分別有正面鑲嵌紅碧璽、綠碧璽以及坦桑石等3種款式，翻轉後背面均為密鑲鑽石烘托訂製切割水晶，閃耀迷人光芒，項鍊的側緣也鑲滿美鑽，相當精緻。





▲Boucheron Goutte問號項鍊鑲有9顆糖果式與1顆梨形切割綠碧璽、水晶、鋪鑲鑽石。

大自然也深深啟發Boucheron，於是將植物美態融入問號項鍊設計之中，包括鑲嵌祖母綠的常春藤造型Lierre de Paris問號項鍊、橄欖葉圖案鑲嵌鑽石與莫三比克紅寶石的Laurier問號項鍊、月桂葉樣式鑲嵌鑽石與紅碧璽的問號項鍊等，均是從品牌歷史檔案中曾出現的元素，今日再以靈動姿態亮相吸睛。





▲Boucheron坦桑石款Goutte問號項鍊亦是雙面佩戴設計。





▲Boucheron鑲嵌祖母綠的常春藤造型Lierre de Paris問號項鍊。





▲靈感源自橄欖葉的Laurier問號項鍊鑲有鑽石與19顆總重22.69克拉莫三比克橢圓形紅寶石。

今年歡慶100周年的義大利珠寶品牌DAMIANI，特別打造百年慶典創世系列的100件頂級珠寶慶生，日前於東京舉辦慶祝活動，展出其中身價上千萬元的華麗項鍊，亮點有具旋轉結構增添賞玩樂趣的Margherita Soffio Fiorito瑪格麗特18K白金鑽石項鍊，以及垂墜一顆20.49克拉的雷地恩切割濃彩黃鑽的Fantasy Cut Luminosa奇幻切割18K白金鑽石項鍊，完美彰顯義式美學與珠寶工藝。







▲DAMIANI百年慶典創世系列Margherita Soffio Fiorito瑪格麗特18K白金鑽石項鍊，11,900,000元。（圖／DAMIANI提供，以下同）





▲DAMIANI百年慶典創世系列Fantasy Cut Luminosa奇幻切割18K白金鑽石項鍊，55,500,000元。