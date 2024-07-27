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57歲李若彤的不老凍齡秘訣！3款「三伏天養生茶」喝出美麗和好身材

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▲▼ 太凍齡！李若彤教喝3款三伏天養生茶。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

▲「最美小龍女」李若彤體態、肌膚狀態都超好，被粉絲大讚根本不老傳奇。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝李若彤小紅書、微博

有「最美小龍女」之稱的香港女星李若彤，是演藝圈的不老女神代表，今年57歲的她從臉蛋到身材都維持超凍齡好狀態，經常在社群上分享自己的保養養生秘訣。近日她就提醒大家「三伏天」是養生黃金期，在這段時間內調理身體能事半功倍，她更分享3款適合在三伏天喝的養生茶作法，照著喝不僅能健體養生，還能讓你喝出美麗和好身材。

李若彤先解釋什麼是「三伏天」，她表示三伏天分為三個時期：初伏、中伏和末伏，初伏是從今年的國曆7/15～7/24，中伏是7/25～8/13，末伏是8/14～8/23，今年三伏天橫跨40天，可說是養生的黃金期。所以，她推薦大家快趁這段時間，好好幫自己調養身體。

▲▼ 太凍齡！李若彤教喝3款三伏天養生茶。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

＃初伏喝四神湯

初伏適合喝四神湯，食材需要芡實10g，蓮子10g，山藥10g，茯苓10g。

先將所有食材預先用水浸泡2個小時，再沖洗乾淨，加上約800ml的清水，用大火煮到滾，滾開以後轉小火，小火再慢慢滾30分鐘。如果覺得口感太清淡難以接受的話，可以依個人口味，適當地加一點冰糖。

▲▼ 太凍齡！李若彤教喝3款三伏天養生茶。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

＃中伏喝三豆飲

中伏要喝三豆飲，食材有赤小豆50g，綠豆50g，黑豆50g。

赤小豆和綠豆要預先浸泡1個小時，讓這2種豆慢慢變軟，而黑豆的時間則要更長一點，要預先浸泡2個小時，泡到差不多有點軟的狀態。用800ml的水，開大火煮到滾，滾開後調成小火，慢慢用小火滾1個小時。

▲▼ 太凍齡！李若彤教喝3款三伏天養生茶。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

＃末伏喝黃耆薑棗茶

食材需要黃耆5g，枸杞10g，薑片5g（如果家裡沒有乾薑也可以用生薑，效果是一樣的），紅棗1顆。

先將所有材料用水浸泡一段時間，加水開大火煮滾後調成小火，小火再煮20分鐘就可以了。

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